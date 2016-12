Atenţie, imagini şocante! "Sinucigaş" pe două roţi. Băgat în mormânt de motocicleta cu care "zbura" prin Constanţa

Atenție, imagini șocante! "Sinucigaș" pe două roți. Băgat în mormânt de motocicleta cu care "zbura" prin Constanța

Un tânăr din Constanța a murit după ce a pierdut controlul motocicletei pe care și-o cumpărase cu doar câteva zile în urmă cu banii strânși din voiaj.Avea doar 26 de ani și toată viața înainte. Era marinar și urma să plece în voiaj peste doar câteva săptămâni. N-a mai apucat, pentru că pasiunea lui cea mai mare l-a băgat într-un sicriu. Tragedia s-a petrecut ieri dimineață, în jurul orei 2, în municipiul Constanța.N-a avut nicio șansăLeonard Elvis Țuțuianu, de 26 de ani, conducea o motocicletă Kawasaki pe strada Soveja, dinspre bulevardul Alexandru Lăpușneanu către bulevardul Mamaia. Martorii spun că acesta a turat motorul, a pătruns pe a doua bandă de circulație, unde a depășit un Volkswagen și a revenit pe prima bandă.La un moment dat, ajungând în apropiere de intersecția cu strada Chiliei, din cauza neatenției, tânărul a pierdut controlul direcției către dreapta, a lovit bordura după care a intrat într-un stâlp de beton și a fost proiectat sub roțile Volkswagenului pe care tocmai îl depășise. Autoturismul era condus de Camil Kilo, de 21 de ani, un tânăr care a intrat în stare de șoc când a văzut tragedia.În urma impactului deosebit de puternic, autoturismul trecând cu roțile peste trupul său, tânărul motociclist nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Acesta a rămas prins sub autoturism și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru a-l scoate. Tânărul de 26 de ani a murit pe loc. Motocicleta s-a oprit la mai bine de o sută de metri de locul accidentului.25 de accidenteLeonard Elvis Țuțuianu avea permis categoria B din 2007 și permis categoria A din 2009. Apropiații tânărului spun că acesta își vânduse mașina pentru a-și lua motocicletă. Era visul lui să aibă motor și și-l împlinise în urmă cu doar câteva zile. Din nefericire, tot motocicleta a fost cea care i-a curmat viața.Este primul accident mortal înregistrat de Serviciul Rutier Constanța în acest an în care este implicat un motociclist. La nivelul județului s-au produs 25 de accidente, soldate cu o persoană decedată, două rănite grav și alte 23, rănite ușor.Zeci de mesaje de condoleanțeUn constănțean a lăsat un mesaj înduioșător pe site-ul Cuget Liber.„M-am trezit în toiul nopții fără vreun motiv și m-am dus la fereastră. După câteva secunde a început să se audă un bâzâit de motor din ce în ce mai tare și a trecut motocicleta prin fața casei cu o viteză și cu un zgomot pe care nu credeam să le poată produce chiar și un motor foarte puternic... Atunci m-am gândit că poate urmează un accident iar copilul meu urma să vină acasă cu mașina și poate se întâlnește cu cel cu motorul. M-am îngrozit când am citit știrile de dimineață... mai ales că și copilul meu conduce un Volkswagen. Condoleanțe părinților acestui tânăr, numai în pielea lor să nu fii. Dumnezeu să-l ierte”, a fost mesajul unui constănțean.Pe pagina de socializare a tânărului, cunoscuții și apropiații au postat zeci de mesaje de condoleanțe.„Un caracter ce nu trebuia să dispară, un băiat ce a muncit toată viața să aibă ce a vrut. Te aveam ca model. Îmi pare rău ca nu mă mai poți sfătui. Prețuiam sfaturile tale. Sper să te găsesc acolo unde ai ajuns”, scrie George Daniel Manole.