Atenţie! IMAGINI ŞOCANTE! Motociclist din CONSTANŢA, OMORÂT sub roţile unei maşini

3

RIP

M-am trezit in toiul noptii fara vreun motiv si m-am dus la fereastra. Dupa cateva secunde a inceput sa se auda un bazait de motor din ce in ce mai tare si a trecut motocicleta prin fata casei cu o viteza si cu un zgomot pe care nu credeam sa le poata produce chiar si un motor foarte puternic... atunci m-am gandit ca poate urmeaza un accident iar copilul meu urma sa vina acasa cu masina si poate se intalneste cu cel cu motorul... M-am ingrozit cand am citit stirile de dimineata... mai ales ca si copilu meu conduce un VW. Condoleante parintilor acestui tanar, numai in pielea lor sa nu fii. Dumnezeu Sa-l ierte!