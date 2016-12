ATENŢIE, IMAGINI ŞOCANTE! GRAV ACCIDENT RUTIER ÎN CONSTANŢA. Un mort şi şase răniţi. ŞOFERUL A FOST REŢINUT / Update

3

accident grav

Foarte putine date despre soferul vinovat: unde lucreaza, de unde venea, cum de era baut la ora 05 dimineata, masina pe care o conducea in ce stare era, etc. Am sustinut de multe ori ca un sfert din masinile care circula sunt conduse de soferi sub influenta alcoolului. Unde sunt punctele obligatorii de control de altadata? Unde sunt politistii ca nu vezi pe niciunul pe strada? De ce numai un agent de circulatie poate opri o masina, ceilalti nu pot? Au o jena? Sau isi pierd timpul liber pazind diferite restaurante si cluburi din Mamaia iar cand vin la serviciu, dupa o noapte de nesomn, sunt obositi. Ce parere are presedintele sindicatului politistilor? Cati oameni trebuie sa mai moara in accidente ca sa vad si eu o demisie?