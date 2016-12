Atenţie, imagini ŞOCANTE! Carnagiu în Tomis III. Pietoni spulberaţi de pe trecere de un şofer care făcuse infarct / VIDEO

2

sau cine se ocupa

cu montarea de stalpi infinti in beton, cine a fost prin Mamaia a observant ca in fata fiecarui stalp de iluminat exista un stalp mic( aproximativ 70cm H ) bine infipt in asfalt, el are rolul de a proteja stalpul in cazul unui accident, nu cumva sa se zgarie stalpul/indoaie etc,,,,un asemenea stalp le-ar fi salvat viata