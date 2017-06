ATENTAT MANCHESTER / Poliţia britanică a publicat imagini noi cu teroristul Salman Abedi

ATENTAT MANCHESTER / Poliția britanică a publicat imagini noi cu teroristul Salman Abedi

Ştire online publicată Duminică, 28 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția britanică a publicat imagini surprinse de camerele de supraveghere cu atacatorul sinucigaș Salman Abedi, care în noaptea de luni spre marți s-a aruncat în aer la Manchester Arena, provocând moartea a 22 de persoane, potrivit BBC News, citat de Romania TV.Nu este clar unde și când au fost surprinse imaginile nou publicate.Poliția a lansat un apel ca oricine are informații despre ce a făcut Abedi după 18 mai, când s-a întors în Marea Britanie, să o contacteze.Potrivit anchetatorilor, apartamentul lui Salman Abedi din centrul orașului a fost unul dintre ultimele locuri în care ar fi mers tânărul – și unde este posibil să fi finalizat bomba – înainte de a merge la concert.Paisprezece adrese și locuri au fost percheziționate de poliție, iar 11 persoane sunt reținute în continuare în legătură cu atacul. Aproximativ 1.000 de oameni lucrează la investigație, transmite News.ro.Forțele de ordine au stabilit identitatea lui Abedi la două ore după atentat.Între timp, sute de polițiști au fost desfășurați sâmbătă pentru a asigura securitatea celor 50.000 de fani care au luat parte la concertul The Courteeners, pe terenul de cricket Old Trafford – primul concert important din oraș după atac.Măsuri suplimentare de securitate au fost luate și pentru maratonul de duminică Great Manchester Run, la care ar urma să participe zeci de mii de oameni, inclusiv primarul Manchester, Andy Burnham.