ATAC LA NOTRE DAME DIN PARIS / Un poliţist a fost rănit. Cel puţin o mie de persoane se aflau în interiorul catedralei

ATAC LA NOTRE DAME DIN PARIS / Un polițist a fost rănit. Cel puțin o mie de persoane se aflau în interiorul catedralei

Ştire online publicată Marţi, 06 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist francez a deschis focul marți după-amiază asupra unui individ care a încercat să-l agreseze cu o armă albă pe esplanada Catedralei Notre Dame din Paris, potrivit agențiilor internaționale de presă. Cel puțin o mie de persoane se aflau în interiorul catedralei, potrivit agerpres.Bărbatul care a atacat marți cu un ciocan polițiști la intrarea în Catedrala Notre Dame din Paris a strigat "Aceasta este pentru Siria", a declarat la fața locului ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, potrivit AFP."Acesta era cineva care se prezenta drept student algerian, el avea asupra sa o carte de identitate a cărei veridicitate trebuie să o verificăm", a afirmat ministrul în fața presei, precizând că agresorul, rănit după ce poliția a ripostat cu focuri de armă, avea de asemenea asupra sa cuțite de bucătărie.Un polițist a fost rănit ușor marți după amiaza la intrarea în Catedrala Notre Dame de acest bărbat care l-a atacat cu un ciocan. Parchetul antiterorist din Franța a deschis o anchetă.Cel puțin o mie de persoane se aflau în interiorul Catedralei Notre Dame din Paris, marți, puțin după orele 15:00 GMT, după ce un bărbat a agresat cu ciocanul un polițist, la intrarea în catedrală, potrivit unui purtător de cuvânt al monumentului, informează AFP."Totul se derulează în calm, oamenii vorbesc, se roagă, își continuă vizita", a declarat pentru AFP Andre Finot, responsabil pentru comunicații al Catedralei Notre Dame. "Așteptăm ordine din partea Prefecturii Poliției pentru a elibera căile de acces", a adăugat el.Cu circa 13 milioane de vizitatori, pelerini și fideli pe an, această capodoperă a artei gotice este al doilea sit turistic cel mai frecventat din Franța, după Disneyland Paris, și primul monument istoric cel mai vizitat.În medie, peste 30.000 de persoane intră acolo în fiecare zi și până la 50.000 de persoane în perioada de mare afluență.Conform unei surse de securitate, polițistul a fost ușor rănit, iar agresorul a fost rănit în zona toracelui după ce s-a deschis focul asupra lui.Poliția franceză a postat pe Twitter un mesaj prin care cere populației să evite respectiva zonă, unde 'o intervenție este în desfășurare'.Potrivit postului BFMTV, agresorul înarmat cu un ciocan a încercat să atace agenții care asigurau paza în piața din fața catedralei pariziene, după ce anterior el amenințase și alte persoane.Un martor ocular a declarat pentru agenția France Presse că mai întâi a auzit 'un strigăt foarte puternic' și apoi a văzut 'o mulțime de oameni în mișcare'. 'Oamenii s-au panicat, am auzit două focuri de armă, am văzut un om căzut la pământ, sânge peste tot', a relatat respectivul martor.Poliția a stabilit un perimetru de securitate în zonă, în timp ce Parchetul antiterorist a anunțat deschiderea unei anchete.