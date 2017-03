ATAC LA LONDRA / Cei doi români răniţi sunt din Constanţa. URMAU SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ! Tânăra, în stare gravă! "A fost operată pe creier"

ATAC LA LONDRA / Cei doi români răniți sunt din Constanța. URMAU SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ! Tânăra, în stare gravă! "A fost operată pe creier"

Ştire online publicată Joi, 23 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cei doi români victime ale atacului de miercuri de la Londra sunt un cuplu de tineri constănțeni aflați în vacanță în Regatul Unit, pentru a sărbători ziua unuia dintre ei, la acest moment starea fetei fiind critică, a declarat ambasadorul României în Marea Britanie, Dan Mihalache. Totodată, bilanțul atacului a fost revizuit în scădere de la 5 la 4 morți, inclusiv atacatorul.Cei doi români aflați printre victimele atacului din capitala Marii Britanii sunt Andrei Burnaz și Andreea Cristea, din Constanța, de 32, respectiv 31 de ani.Este vorba despre Andrei Burnaz, de profesie inginer, și de Andreea Cristea, arhitect.Cei doi plecaseră în Londra într-un city break, pentru a sărbători ziua de naștere a lui Andrei Burnaz, absolvent al Facultății de Inginerie din cadrul Universității Ovidius Constanța.Acesta are trei degete rupte și un picior fracturat, pus în gips, dar starea sa este stabilă. Andreea Cristea s-a aruncat în Tamisa pentru a se feri de mașină, starea ei fiind mult mai gravă."Colegii de la Secția Consulară au fost la spital. În momentul de față, starea celor doi răniți români se prezintă în felul următor: doamna e într-o stare relativ critică, pentru că are multiple leziuni și are o problemă cu funcționarea plămânilor. În cursul acestei nopți, ea a suferit o intervenție chirugicală destul de complicată vizând îndepărtarea unui cheag de sânge. Din fericire, a supraviețuit cu bine acestei intervenții și a fost mutată în alt spital, (...) pentru a i se face investigații legate de starea plămânilor. Doamna este intubată. Starea ei e în continuare critică, dar sperăm că o va depăși. Domnul e într-o stare bună, are o fractură la laba piciorului. Dar e într-o stare de șoc psihologic, din cauza situației", a precizat Mihalache.Potrivit acestuia, cei doi români se aflau în excursie la Londra, bărbatul își serba ziua de naștere și urmau să se căsătorească.Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, a declarat pentru Realitatea TV, că românca rănită în atentatul de la Londra a suferit o intervenție chirurgicală complicată, iar starea acesteia continuă să fie critică."Românca rănită a suferit o intervenție chirurgicală de înlăturare a unui cheag de sânge, pe creier. Starea ei este critică", a precizat Dan Mihalache, adăugând că aceasta a fost mutată la un alt spital din Londra unde poate efectua investigații medicale mai amănunțite. "Starea critică ține în primul rând de funcționarea plămânilor acesteia", a completat ambasadorul român în Marea Britanie.