Atac fără precedent la conturile bancare ale constănţenilor

Atac fără precedent la conturile bancare ale constănțenilor

Atac fără precedent la conturile constănțenilor. Mii de persoane din țară, inclusiv din Constanța, au primit pe e-mail-ul personal o înștiințare, în numele Ministerului de Finanțe, prin care sunt anunțați că le va fi rambursată o parte din impozitul plătit. Tot ce trebuie să facă e să-și dea datele personale și parola de pe cardul bancar. Aceasta nu este însă decât o înșelătorie, care a făcut deja victime în toată țara! „După ultimele calcule ale activității dumneavoastră anuale am stabilit că sunteți eligibil pentru primirea unei rambursări a impozitului în conformitate cu secțiunea 501 (c). Valoarea impozitului este de 450 lei. Vă rugăm să ne trimiteți cererea de rambursare a impozitului și să așteptați 6 - 9 zile pentru verificarea datelor introduse”, se arată într-un e-mail primit de mii de constănțeni din partea Ministerului de Finanțe. Mai mult, cei vizați sunt rugați să com-pleteze un formular cu toate datele de contact, inclusiv contul bancar și PIN-ul, pentru a-i fi rambursați banii în cont. Mii de oameni înroșesc telefoanele la Ministerul Finanțelor Am contactat, ieri, Ministerul Finanțelor Publice, iar expertul asistent Dana Constantin ne-a declarat că mii de oameni, din toată țara, sună neîncetat din cauza acestor e-mail-uri trimise, evident, nu de Ministerul Finanțelor Publice. „De dimineață, răspundem la telefon pe această temă. Mii de oameni ne sună din toată țara. Problema aceasta este din data de 5 octombrie și a fost sesizată deja Poliția. Există și persoane care au completat câmpurile respective și ne întreabă ce să facă. Singurul lucru pe care-l putem spune este că nu Ministerul Finanțelor trimite astfel de mail-uri și că, dacă au apucat să dea informațiile cerute, să contacteze imediat băncile la care au carduri și să blocheze conturile” - a declarat Dana Constantin, pentru „Cuget Liber”. Tot ieri, pe site-ul real al Ministerului Finanțelor a apărut un anunț prin care anunță că mesajele respective nu le aparțin și că este vorba despre „un atac informatic de tip phishing”. Mai exact, indivizii care au trimis aceste e-mail-uri urmăresc să vă obțină datele personale și de cont pentru a vă putea clona cardurile bancare. Mai departe, știți și singuri ce urmează. Vă veți trezi fără niciun ban în cont. Exemplu clasic de rețea care urmărește falsificarea de carduri Procurorul șef al DIICOT Con-stanța, Laurențiu Bratosin, spune că acest caz este un exemplu clasic de atac tip „phishing” și de rețea care urmărește falsificarea de carduri și de efectuarea unor operațiuni bancare frauduloase. „Astfel de date nu trebuie comunicate, trebuie ca toată lumea să știe că aceste informații se transmit doar personal, la sediul băncii ori al instituțiilor solicitante”, a precizat Laurențiu Bratosin.