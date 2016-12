Atac al câinilor vagabonzi la viaţa constănţenilor

Atac al câinilor vagabonzi la viața constănțenilor

Problema câinilor maidanezi din Constanța este una din ce în ce mai gravă. Dacă Primăria Constanța ignoră această situație cu nonșalanță, oamenii care sunt nevoiți în fiecare zi să se lupte cu haitele de câini care devin din ce în ce mai violente, indiferent de orice zonă a orașului vorbim, sunt peste măsură de revoltați. Este vizibil pentru toată lumea ce amploare a luat fenomenul câinilor fără stăpân la Constanța. Oriunde mergi, fie la periferie ori în centrul orașului, ești întâmpinat de haitele de patrupezi. Dacă unii sunt blânzi și treci pe lângă ei fără prea mari probleme, alții sunt violenți și atacă atunci când te aștepți mai puțin. O situație disperată ne-a fost semnalată din zona Casa de Cultură. Aici, câinii au început să facă regulile, iar oamenii trebuie să-și ia măsuri de precauție pentru a nu cădea pradă lor. Iulia Tănase, care locuiește la blocul L119, ne-a povestit că situația a scăpat de sub control și că animalele reprezintă un real pericol pentru cetățeni. „Soțul meu a fost mușcat de unul dintre câinii vagabonzi în luna februarie. Am crezut că a fost un simplu accident, dar nu este așa… Și-au făcut un obicei din a ne ataca”, ne-a povestit femeia, revoltată de faptul că nu se face absolut nimic în această privință. Ea ne-a povestit câteva întâmplări, tragi-comice le-am putea denumi, privitoare la patrupezii care au pus stăpânire pe zona respectivă. „Un bărbat care alerga în parc a fost încolțit de câini. Omul nu a avut încotro și s-a refugiat într-un copac! Un alt bărbat i-a sărit în ajutor și a început să gonească animalele… Și, ca să vedeți că și oamenii sunt de vină, un vecin a venit și s-a luat tot de bărbatul care încerca să-l salveze pe omul cocoțat în pom!”, ne-a povestit femeia. „Eu umblu cu un băț în mașină deși plec de-acasă gătită prună”, ne-a spus Iulia Tănase. „Am copil. Trebuie să-l duc la școală, la meditații. Mi-e teamă pentru viața lui, cât și pentru a mea. Pur și simplu îmi e frică! Am sunat la ecarisaj de foarte multe ori, dar nu s-a luat nicio măsură. Abia acum câteva zile am înțeles că au venit și au luat doi dintre câini, dar restul au rămas”, ne-a spus femeia. „Într-o dimineață, două vecine care veneau cu coșurile de colivă de la biserică au fost încercuite de câini. Vroiau să arunce cu coliva în ei, numai să scape! Un alt vecin s-a dezbrăcat de haină și a început să se apere dând cu geaca în ei. Nu vă mai spun că, într-o dimineață, pentru că un vecin aruncase niște capete de pește în dreptul scării, iar unul dintre câinii pe care noi îi știm ca fiind violenți se înfrupta cu nesaț, atât și eu, cât și alți vecini a trebuit să stăm în scara blocului și să așteptăm ca animalul să-și termine festinul!”, ne-a mai povestit Iulia Tănase. Astfel de situații se petrec, zilnic, în mai toate zonele din oraș. Câinii s-au înmulțit peste măsură și, probabil din cauza lipsei hranei, devin violenți. Nu mai punem la socoteală mizeria și hărmălaia pe care o provoacă. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții Serviciului de Ecarisaj din cadrul Primăriei Constanța, dar, firește, șefii nu au fost de găsit pentru a-și spune un punct de vedere.