Astra Asigurări a deschis singurul Centru de Constatare Daune din Constanţa

Astra Asigurări a deschis singurul Centru de Constatare Daune din Constanța

Centrul este situat într-o locație modernă, din complexul rezidențial Tomis Plus, iar prin înființarea lui Astra Asigurări își reafirmă dorința de a asigura clienților săi servicii de calitate, într-un timp cât mai scurt. Reprezentanții companiei Astra Asigurări au inaugurat, ieri, în prezența autorităților locale și a colaboratorilor din rândul brokerilor și service-urilor, Centrul de Constatare Daune Constanța. Este primul centru de acest tip din județul nostru și a fost realizat pentru a veni în sprijinul asiguraților în momentele mai puțin plăcute. „Este singurul centru de acest gen din oraș și, astfel, suntem, ca și în alte domenii, o companie deschizătoare de drumuri. Era oportun un astfel de centru pe litoral, mai ales că în timpul sezonului estival se constată o creștere a numărului accidentelor rutiere. Se adresează atât cetățenilor din Constanța, dar și celor din restul țării care vin să-și petreacă un sejur pe litoral, cât și celor din străinătate. Chiar mai devreme sosise un cetățean din Germania care a fost lovit de un asigurat de-al nostru”, a declarat Radu Mustățea, președintele Directoratului Astra Asigurări, prezent la inaugurarea centrului. Constanța, printre primele județe unde Astra a înființat un astfel de centru El a continuat: „Realizarea centrului vine din motivația companiei de a asigura servicii de calitate, de a îmbunătăți serviciile cu clienții și de a avea o colaborare foarte bună cu partenerii. Suntem conștienți că într-un accident, în special dacă este de circulație, cei implicați nu au nevoie de un stres și mai mare. Astfel, vrem să nu fie nevoiți să facă drumuri inutile la service-uri, să plătească reparații care să nu fie de calitate și să alerge pentru constatarea daunelor și întocmirea actelor”. În consecință, compania Astra Asigurări a demarat un proiect amplu, de înființare de centre de constatare a daunelor în zonele unde înregistrează cele mai multe solicitări, iar Constanța s-a numărat printre primele județe alese. „Avem deja centre la București, Brașov, acum și Constanța, iar până la sfârșitul anului dorim să deschidem și la Timișoara, Cluj, Prahova, Ploiești, tocmai din dorința de a veni în întâmpinarea clienților noștri și a păgubiților”. Timp mai scurt pentru soluționarea cererilor Răzvan Ieremia, director Daune în cadrul Astra Asigurări, a declarat că noua formulă - de înființare a unui centru care să-i reunească pe toți inspectorii de daune, indiferent de tipul poliței - va duce la eficientizarea activității, fapt ce este atât în beneficiul companiei, cât și al clienților. „Noua formă de tratare a dosarelor, cu echipa de inspectori sub conducerea unei singure persoane, vine în sprijinul clienților. Indiferent de tipul poliței, ei vor putea afla răspunsurile la toate evenimentele într-un singur loc. De asemenea, sunt primiți într-un cadru civilizat, modern, pentru completarea actelor. Există, totodată, o supraveghere îndeaproape a felului în care se desfășoară activitatea în centru, căci acesta este monitorizat video și audio în permanență. Astfel, dacă până acum aflam despre cele semnalate de clienți prin intermediari, inspectorii de daune, care le transmit prin propriul filtru, acum avem posibilitatea să le aflăm direct”, a afirmat directorul Daune. Odată cu deschiderea respectivului centru a fost mărită și echipa, formată în prezent dintr-un director, cinci inspectori de daune și doi referenți. „Mărirea echipei înseamnă că vom putea rezolva, în cel mai scurt timp și problemele care au rămas nesoluționate. Îmi pare rău că trebuie să le amintesc, dar sunt și câteva probleme mai delicate, care sunt în lucru”, a afirmat Mircea Ghindea, directorul Centrului de Constatare Daune Constanța. Pentru că încă din primele zile de funcționare centrul aflat la intrarea în municipiu a fost luat cu asalt de asigurați sau păgubiți, iar unii dintre clienți au fost nevoiți să aștepte, chiar și câteva minute, la coadă, conducerea Astra Asigurări a arătat că va lua în calcul inclusiv mărirea spațiului alocat acestui centru. Mai mult, se are în vedere inclusiv realizarea unui birou de încheiere de asigurări în cadrul acestei unități. Aflată pe piață de aproape 20 de ani, Astra Asigurări a devenit, în martie 2010, liderul pieței de asigurări din țara noastră, atât la asigurările auto, cât și în privința asigurărilor maritime și de aviație. Activitatea de asigurări maritime se desfășoară integral prin Direcția Maritimă din Constanța, iar printre clienții companiei pe acest segment de business se numără Șantierul Naval Constanța, Șantierul Naval Orșova, Constanța Shipping, Grupul de Salvare a Vieților Omenești pe Mare. Potrivit statisticilor prezentate de reprezentanții companiei, la sfârșitul lunii iunie 2010, Astra Asigurări avizase 61.025 de dosare de daune, dintre care 2.512 numai în județul Constanța. La aceeași dată, sumele achitate de societate pentru despăgubiri erau de aproape 229.000.000 de lei, dintre care 8,13 milioane de lei pentru daunele înregistrate pe raza județului nostru. *** Inspectorii Centrului de Constatare a Daunelor Constanța pot fi contactați de persoanele interesate la numărul de telefon 0374201894.