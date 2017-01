Astăzi, Ministrul Justiţiei, Tudor Chiuariu, îşi prezintă demisia

Astăzi, Ministrul Justiției, Tudor Chiuariu, își prezintă demisia

Ştire online publicată Luni, 10 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul justiției, Tudor Chiuariu, a anunțat, ieri, în cadrul unei declarații de presă, că îi va prezenta, azi de dimineață, premierului Călin Popescu Tăriceanu, demisia sa. „Voi renunța la funcția de ministru, iar atunci când această înscenare va lua sfârșit, mă voi întoarce să reiau ce am început”, a declarat Chiuariu. „Nu am greșit cu nimic și refuz să particip la mascarada pe care ați înscenat-o”, a mai declarat Chiuariu adresându-i-se președintelui Traian Băsescu, care i-a cerut premierului Călin Popescu Tăriceanu remanierea ministrului justiției și a ministrului muncii, Paul Păcuraru. „Nu foștii procurori ai lui Ceaușescu pot reforma justiția română”, a mai spus Tudor Chiuariu. El a mai spus că nu se simte intimidat și că mai are alte opțiuni în afară de acest post.