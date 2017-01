Astăzi, Curtea de Apel Bucureşti decide dacă îl va aresta sau nu pe Mustafa Tartoussi

Astăzi, Curtea de Apel București decide dacă îl va aresta sau nu pe Mustafa Tartoussi

Ştire online publicată Vineri, 30 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea de Apel București a amânat, ieri, cu o zi, pronunțarea cu privire la solicitarea procurorilor de arestare preventivă a lui Mustafa Tartoussi, armatorul navei cu care DIICOT susține că a fugit din țară Omar Hayssam. Tartoussi s-a prezentat, ieri, la Curtea de Apel București și a declarat că dacă ar fi vinovat de acuzațiile care i se aduc nu s-ar mai fi întors în țară anul trecut. Tartoussi a susținut că legăturile dintre el și familia lui Omar Hayssam au fost strict de afaceri. Totodată, Tartoussi a mai spus că dacă ar fi fost vinovat de acuzațiile care i se aduc nu s-ar mai fi întors în țară în august 2006. „Puteam să nu mă mai întorc în țară din 2006, când am fost plecat, o perioadă, cu afaceri. Atunci am plecat pe 1 iulie și m-am întors în august 2006, după ce am aflat de acuzațiile care mi se aduc”, a declarat Tartoussi. Procurorii DIICOT spun în propunerea lor de arestare că există indicii că Mustafa Tartoussi va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la judecată, anchetatorii apreciind că inculpatul ar putea încerca părăsirea teritoriului României chiar și în mod fraudulos. „Privarea de libertate a inculpatului Tartoussi Mustafa se impune atât prin îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 148 alin. 1 lit. a teza II lit. f Cpp, precum și a situației prevăzută de art. 5 paragraful 1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și în baza unor considerente legate de egalitatea de tratament juridic bazată pe necesitatea existenței unei măsuri preventive menită a asigura celeritatea procesului penal“, susțin procurorii DIICOT. Față de Tartoussi s-a pus în mișcare acțiunea penală în luna martie 2007, sub aspectul săvârșirii, în circumstanțe agravante, a infracțiunii de înlesnire a ieșirii din țară a unei persoane despre care se cunoștea că este cercetată pentru fapte de terorism - faptă prevăzută de art. 33 lit. c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu aplicarea art. 75 lit. a din Codul penal. Mustafa Tartoussi a declarat, pe 23 noiembrie, imediat ce acuzarea a cerut arestarea sa, că se afla la Constanța atunci și că nu ar avea de gând să fugă din țară pentru a se sustrage de la ancheta în care este cercetat pentru fuga lui Omar Hayssam. Avocatul lui Tartoussi, Ionel Hașotti, a precizat la rândul său că, în baza ridicării interdicției de a părăsi țara, luată de Înalta Curte de Casație și Justiție pe 12 noiembrie, Mustafa Tartoussi a făcut cerere de a obține pașaportul pentru a putea pleca legal din țară.