Asociaţia Tomis Antidrog, în vizită la Penitenciarul Poarta Albă / Galerie foto

Asociația Tomis Antidrog, în vizită la Penitenciarul Poarta Albă / Galerie foto

Ştire online publicată Vineri, 15 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Asociația Tomis Antidrog Constanța, în colaborare cu FC Farul, au desfășurat mai multe activități cu latură sportivă, cât și educativă, la Penitenciarul Poarta Albă. Prima activitate desfășurată a fost lansarea ziarului Vicii. Publicația are ca și obiective educarea și dezvoltarea tinerilor în vederea unor obiceiuri sănătoase, pe care să le aprecieze ca și aspecte de bază ale calității vieții. În următorul număr, un articol va fi semnat de către un adolescent aflat în detenție. Ziarul Vicii este singurul ce are ca teme prevenirea și combaterea consumului de substanțe stupefiante.După lansarea acestuia, s-a organizat un meci amical de fotbal, pe terenul din incinta penitenciarului, între echipa de juniori A a FC Farul Constanța, Republicani, condusă de antrenorul Izmir Abdulgani și o parte din tinerii aflați în detenție la Penitenciarul Poarta Albă. Învingătoare a fost echipa FC Farul, cu scorul 6-1. Acest meci face din cadrul proiectului Sportul bate drogul! Asociația Tomis Antidrog Constanța va continua parteneriatul cu Penitenciarul prin desfășurarea mai multor acțiuni de informare și alte evenimente. Din echipa Asociației fac parte George Drăgan în calitate de președinte, Janet Hârbu în calitate de vicepreședinte, Alexandru Alois Adrian în calitate de vicepreședinte, Dumitru Raica Director la Departamaentul de Promovare, Alexandru Anton - Director Departament IT, Bogdan Giuglea (alias Chris Oliver) în calitate de membru de onoare.