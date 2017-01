Asociaţia „O nouă şansă“ are nevoie de sprijinul vostru!

„Copilul” campaniei „Constanța are nevoie de un centru pentru persoanele abuzate în familii“

Asociația „O nouă șansă“ are nevoie de sprijinul vostru!

Campania „Constanța are nevoie de un centru pentru persoanele abuzate în familii” merge mai departe! Chiar dacă cineva cu suflet mare s-a oferit să acorde spațiul în care centrul să își desfășoare activitatea, ducerea la bun sfârșit a acestui plan mai are de urmat câțiva pași importanți pentru a putea deveni funcționabil. De curând, organizația care se va ocupa de această activitate a primit și un nume: „O nouă șansă“, iar denumirea vrea să reprezinte un imbold și o speranță pentru femeile și copiii care sunt abuzați în propriile familii. Ministerul Justiției și-a dat girul, de curând, ca asociația să poarte acest nume. Toate victimele violențelor domestice din Constanța vor avea, prin urmare, de acum înainte, un umăr pe care se vor putea baza. Pentru ca proiectul să aibă un succes scontat, facem apel la toți aceia care pot să-și aducă o contribuție la finanțarea și punerea pe picioare a asociației. Așteptăm sprijinul dvs., al tuturor oamenilor de bine, care înțeleg adevărata necesitate a Constanței pentru înființarea unui asemenea centru. Cine vrea să acorde ajutorul său poate să ne contacteze la numerele de telefon 58.21.00 sau 58.21.10. Vă mulțumim anticipat!Campania „Constanța are nevoie de un centru pentru persoanele abuzate în familii” merge mai departe! Chiar dacă cineva cu suflet mare s-a oferit să acorde spațiul în care centrul să își desfășoare activitatea, ducerea la bun sfârșit a acestui plan mai are de urmat câțiva pași importanți pentru a putea deveni funcționabil. De curând, organizația care se va ocupa de această activitate a primit și un nume: „O nouă șansă“, iar denumirea vrea să reprezinte un imbold și o speranță pentru femeile și copiii care sunt abuzați în propriile familii. Ministerul Justiției și-a dat girul, de curând, ca asociația să poarte acest nume. Toate victimele violențelor domestice din Constanța vor avea, prin urmare, de acum înainte, un umăr pe care se vor putea baza. Pentru ca proiectul să aibă un succes scontat, facem apel la toți aceia care pot să-și aducă o contribuție la finanțarea și punerea pe picioare a asociației. Așteptăm sprijinul dvs., al tuturor oamenilor de bine, care înțeleg adevărata necesitate a Constanței pentru înființarea unui asemenea centru. Cine vrea să acorde ajutorul său poate să ne contacteze la numerele de telefon 58.21.00 sau 58.21.10. Vă mulțumim anticipat!