Asiguratorii au mână liberă să scumpească poliţele RCA. Cât va costa o asigurare?

Asiguratorii au mână liberă să scumpească polițele RCA. Cât va costa o asigurare?

Asiguratorii vor putea majora tarifele RCA doar dacă anunță acest lucru cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de a le practica. În plus, majorarea tarifelor se va face uniform de către asiguratorul RCA, cu același procent. La noi însă aceste lucruri sunt încă…neștiute. Asiguratorii spun că nu au reușit să citească actul normativ, d-apoi să-l pună în practică.Prin hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor s-a adoptat modificarea și completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.Noua normă RCA a intrat în vigoare în urmă cu câteva zile, odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial al României.Prezentele norme au fost lansate în dezbatere publică încă din noiembrie anul trecut. Potrivit CSA, modificările urmăresc stabilirea unui mod unitar de calcul care să conducă la un cuantum corect al tarifului de primă RCA.Care sunt schimbările?Noul act normativ prevede că asiguratorii au obligația de „a notifica indexarea tarifelor de primă cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei în care vor fi practicate”, deși termenul inițial era de 30 de zile. Se reduce, în acest fel, termenul notificării prealabile.O altă prevedere a actului introduce un termen nou, cel de „indexarea tarifelor de primă”, care se referă la faptul că tarifele de primă vor fi majorate uniform de către asiguratorul RCA, cu același procent.În plus, asiguratorii trebuie să stabilească tarifele cu o probabilitate de cel puțin 99,5%, astfel încât primele estimate pe următoarele 12 luni să acopere toate cheltuielile aferente. După stabilirea tarifelor, asiguratorii sunt obligați să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, ipotezele folosite, metodele și justificarea aplicării acestora.Ce spun asiguratoriiAsiguratorii recunosc faptul că nu au avut timp să citească prevederile noului act normativ.Majoritatea firmelor de asigurări au majorat deja răspunderea civilă auto (RCA), încă din decembrie 2012 sau odată cu începutul noului an, respectiv 1 ianuarie 2013.RCA a fost majorat cu 15 %, însă acest lucru depinde de anumiți factori, cum ar fi fidelitatea clienților, numărul de accidente produse de către client, etc.