Şase adolescenţi au jefuit o locuinţă

Respect hotilor romani!

De ce doar in libertate si nu beneficiaza de bilete gratuite pentru niste statiuni in Grecia,in regim all inclusive? Pai trebuie sa avem mare grija de hotii nostrii,caci parca maine vor ajunge persoane publice,trebuie sa le aratam respect,asa cum respectam pe cei care fura din pozitii inalte ale societatii!