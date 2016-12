Artiștii Operei din Constanța, implicați într-un GRAV ACCIDENT/ Daniela Vlădescu: „Ne vom reveni cu greu”

După cele șase spectacole susținute în Germania, ultimul fiind „Traviata” în orășelul Russoelshein, orchestra, corul și echipa tehnică a Teatrului „Oleg Danovski” din Constanța se întorceau acasă. Obosiți, mulți dintre ei dormeau, iar somnul le-a fost tulburat, când se aflau în județul Arad, de o frână îngrozitoare și de impactul cu un autoturism care venea din sens invers.„Poliția a constatat că șoferul care a provocat accidentul adormise la volan, pentru că nu s-a văzut nicio urmă de frânare. Am avut noroc că autocarul nostru era condus de un șofer profesionist și acesta a evitat impactul frontal. Altfel am fi putut chiar să ne răsturnăm și nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla. Am avut un noroc fantastic. Slavă Domnului că suntem toți teferi, dar foarte speriați și ne vom reveni cu greu”, a declarat directorul Daniela Vlădescu.Întoarcerea acasă le-a fost astfel mult întârziată, cei 32 de pasageri constănțeni urmând să ajungă acasă astăzi, cel mai probabil spre miezul nopții.