Arme „la liber“ pe Internet, dar interzise poliţiştilor în patrulare

Arme „la liber“ pe Internet, dar interzise polițiștilor în patrulare

Străzile sunt „invadate” de tâlhari și hoți. O dovedesc inclusiv statisticile Poliției Constanța, anul trecut fiind înregistrat un număr record de tâlhării în municipiul reședință de județ, cărora le-au căzut pradă femeile (le-au fost smulși cerceii din urechi și lănțișoarele de aur de la gât) și copiii (atacați de adolescenți certați cu legea și lăsați fără telefoanele mobile). În aceste condiții, este de înțeles dorința constănțenilor de a se găsi mijloace de autoapărare.„În urmă cu două luni, am fost victima unei tâlhării, în zona Gării Constanța. Era aproximativ ora 18,00, mă întorceam de la serviciu și abia depășisem zona microbuzelor care pleacă spre Mangalia, când am fost atacată, din spate,de un individ. Nici nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, am simțit doar că m-a atins la urechi și apoi a fugit înspre blocuri. Până m-am dez-meticit, el dispăruse deja, iar mie îmi sângerau urechile, căci mi-a smuls cerceii. Am sunat la Poliție, au venit imediat, nu am de ce să mă plâng, chiar dacă făptașul nu a fost prins încă.Altceva vreau însă să întreb. De atunci, îmi este teamă să mai ies seara pe stradă și aș vrea să achiziționez un spray lacrimogen. Dar marea mea dilemă este dacă am voie să umblu cu acesta în poșetă”, ne-a semnalat Nadia I., o constănțeancă ce a fost una dintre sutele de victime ale tâlharilor.Sprayul lacrimogen și aparatul cu electroșocuri, accesibile oricuiLegea 295/2004 este strictă în ceea ce privește deținerea și folosirea armelor, fie că este vorba de cele letale sau neletale. Există însă o serie de dispozitive, care, deși pot face „knock out” o persoană, achiziționarea lor nu este condiționată de obținerea unei autorizații sau a unui permis din partea Serviciului de Arme, Explozibil și Substanțe Toxice. În consecință, paginile web de profil, magazinele online sunt pline de oferte dintre cele mai diverse cu astfel de dispozitive. Iar în această categorie intră sprayurile iritant lacrimogene, aparatele sau pistoa-lele cu electroșocuri sau bastoa-nele cu electroșocuri.Potrivit angajatului unui astfel de magazin online, „sprayul de autoapă-rare cu piper este excelent pentru a te proteja de atacatori”. „Este ușor de folosit, o pulverizare directă înspre fața atacatorului îl face să lăcrimeze excesiv și nu mai poate face rău. Îl ustură ochii, pielea îl arde, va simți că nu mai are aer, iar în funcție de performanțele sprayului, efectul poate să dureze și câteva ore”, ne-a spus reprezentantul firmei care comercializează astfel de produse. Iar costul unui astfel de spray este de aproximativ 20 de lei.Mult mai scump este, însă, un apa-rat cu electroșocuri (sau a unui pistol ori baston!). Prețul poate să ajun-gă la aproximativ 300 de lei, dar, spun cei care-l comercializează, electroșocul poate să producă spas-me musculare, prăbușirea ataca-torului la pământ, pierderea orientării pentru câteva minute etc.Folosite doar în legitimă apărareAtenție! Deși este permisă deținerea acestor dispozitive, și pot fi ținute în poșetă sau buzunar, iar achiziționarea se poate face doar pe bază de buletin, după utilizarea lor există mari șanse să ajungeți subiectul unei anchete a Poliției. Și asta pentru că, după cum ne-au spus oamenii legii, folosirea lor este permisă numai în condiții de legiti-mă apărare. „Este în legitimă apă-rare acela care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes public și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public. Se prezumă că este în legitimă apărare, și acela care săvârșește fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violență, viclenie, efracție sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare”, se subliniază în legislația penală.Cu ce sunt dotați polițiștiiSurprinzător este faptul că, deși comercializate „la liber” fără a fi nevoie de o autorizație specială, dispozitivele cu electroșocuri nu sunt permise în dotarea polițiștilor, în timpul exercitării funcțiunii. Astfel, polițiștii din țara noastră sunt dotați cu baston, pistol și spray iritant lacrimogen. E drept, însă, că în alte state, precum Franța, polițiștii au în dotare și baston telescopic și pistol cu electroșocuri.