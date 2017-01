Armata nu înseamnă doar ofiţeri şi comandanţi. Militarii cer salarii decente, bani de chirie, ore suplimentare plătite, pensii mărite, contracte pe perioadă nedeterminată

Armata nu înseamnă doar ofițeri și comandanți. Militarii cer salarii decente, bani de chirie, ore suplimentare plătite, pensii mărite, contracte pe perioadă nedeterminată

Ştire online publicată Joi, 19 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Conducerea Liga Militarilor Profesioniști (LMP) a obținut, pentru perioada următoare, aprobarea pentru o întrevedere cu noua conducerea a MApN, în cadrul căreia să fie expuse problemele cu care se confruntă militarii români. În vederea acestei întâlniri, sute de militari au trimis în atenția Consiliului Director al LMP diferite problematici și doleanțe pentru a fi prezentate și discuate cu mai marii Armatei Române.În continuare vă vom prezenta cele mai arzătoare probleme sesizate de militari:- „Plata orelor suplimentare, același statut pt toți militarii, acordarea OMM și la noi, diferențierea salariilor în funcție de vechime. Am aproape 24 de ani în sistem. Plata zilelor libere pentru cei de la tură și mai mult respect.- Să fie scos sporul de vechime din calculul salariului minim, altfel nu e nici o diferență între un sgp cu 3 luni vechime și cel cu 15 ani- 1.Sumă fixă(nu procent) pentru sporul de radiații; 2.Sumă fixă(nu procent) pentru chirie; 3.Diferențiere salarială măcar în funcție de vechime; 4.Dreptul de a putea opta pentru plata orelor suplimentare sau acordarea de zile libere recuperare(s-ar elimina una din cele mai mari probleme); 5.Contravaloarea echipamentului conform normei de echipare a s.g.p.(nu ar fi o sumă foarte mare ,dar s-ar elimina multe neajunsuri și tensiuni între categorii de personal); 6.Acordarea O.M.M.(un lucru extrem de important);- Decât să-i plătească armata unui militar contractul de chirie timp de 30 de ani cât este în activitate, să îi dea voie să-și cumpere o locuință prin programul prima casă, unde MApN-ul îi plătește în continuare timp de 10 ani aceeași sumă din ultimul contract de chirie ca sprijin în achiziția locuinței. Astfel, MApN-ul va plăti decât 10 ani chirie unui militar nu 30, militarul va rămâne cu locuința după 30 de ani și economia se va îmbunătății prin tranzacțiile imobiliare și apariția de noi locuri de muncă în construcții fiind o cerere mult mai mare de locuințe.- Am peste 20 ani in sistem iar la 1 martie fac 30 ani vechime in munca și nu este corect sa fiu asistat social de stat, solda de functie 370 și solda grad 240, gradați 256, acum cu ce pensie „nesimțită” credeți că vom ieși noi ce mai vechi in sistem.- Salariile sa se calculeze de la minim pe economie; ordin onorific 15,20,25si ptr noi sgp; să se plătească zilele de sâmbătă și duminică; misia de 32 Ron pe zi să poți mânca în misiune; să fie trecuți în rândul subofițerilor cei cu vechime de 20 ani in sistem; ținuta de instrucție o primim din 2 in 2 ani; bani de ținută de oraș, chiriile sa fie ptr toți la fel cum și parlamentari au indiferent de zona.- 1. Inserarea în contractul de muncă a posibilității semnării pe o perioadă NEDETERMINATĂ; 2. Plata cu 100% a serviciilor efectuate in week-end, sărbători legale și a orelor suplimentare (precum cadrelor militare din alte structuri, conform Codului Muncii); 3. Introducerea normei de hrană în salariu; 4. Acordarea compensației pentru chirie in funcție de zonă (fără a avea o tangență cu gradul militar); 5. Adoptarea unui statut unic al cadrelor militare.- 1).Anularea OUG 57 art 40 prin care li se tăiau 15% drepturile tuturor militarilor din baza de calcul încât SGP la ora actuala li s ar fi stabilit pensii de 600 -800 de Ron; 2)Salariul SGP sa pornească de la 1450 Ron salariul minim fara sporuri ..si nu de la 900 de Ron cum este in prezent....pornire de la 1450 fara sporuri ..continuând grila in ordinea gradelor pana la SEFUL SMG- 1.Uniformizarea compensației pentru chirie în funcție de familie „necăsătorit, căsătorit, căsătorit și copii” ; 2. Acordarea compensației pentru chirie și celor ce și-au cumpărat o casă prin programul "prima casă", prevenind astfel transferul militarilor dintr-o garnizoană în alta.- Eliminarea discriminării ce se creează conform Lg. pensiilor militare 223/2015, ăntre un militar în activitate și un fost militar disponibilizat din sistem, din motive neimputabile lui, la vârsta de 40 de ani conform Lg. 384/3006, discriminare ce constă în faptul că un militar în activitate beneficiază de pensie militară cu scăderea grupei de muncă din vârsta standard de pensionare, in timp ce un fost militar trecut in rezerva nu beneficiaza de acest drept desi indeplineste toate conditiile de vechime.- Contract pe termen nedeterminat, salariile sa fie macar aliniate la salariul minim pe tara si de acolo sa se adauge sporurile...sa nu mai se intample ca un nou venit să pornească de la 1250(1450 de la 1 februarie), iar noi cei vechi sa nu ajungem nici la salariul minim cu tot cu sporuri,specialist de clasa,vechime,etc...sa primim si noi bani de haine...macar astea sa se rezolve...- o parte din norma de hrana sa treaca in salariu sa avem un beneficiu la pensie (daca mai apucam pensia ). sa se faca un fond pentru misiuni , maine daca primesc ordin sa plec in misiune imi trebuie cateva sute RON si mu ma intreaba nimeni cat am platit facturile, ratele, tratament pt familie si alte cheltuieli si apoi mai astept 2-3 luni sa primesc decontul.- Echipament mai bun ( ex: casti , veste , ranite , port incarcatoare ) si modificarea perioadei de scolarizare pentru subofiteri (ex: de la 1 an sa se faca 6 luni ) adica personal nu stiu ce te invata 1 an de zile in scoala tinand cont ca majoritate celor care vin din scoala nu stiu multe lucruri