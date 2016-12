Armata îşi apără bugetul

Armata își apără bugetul

Ştire online publicată Marţi, 06 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Prima problemă pe care Armata trebuie să o rezolve este modul de alocare a fondurilor, pentru a asigura dotările necesare, a declarat la The Money Channel, fostul ministru al MApN, Victor Babiuc.Chiar dacă nu sunt resurse, ministerul Apărării trebuie să își adapteze nevoile la posibilitățile financiare, mai arată Babiuc."Primul este bugetul, a doua problemă este adecvarea la posibilitățile financiare. Se pune problema ce face Ministerul Apărării pentru ca Armata să fie performanta. Aviația nu mai are resursele pentru reacționare. Noi trebuie să găsim o soluție pentru apărarea țării", a declarat Victor Babiuc.O altă problemă pe care MApN trebuie să o soluționeze este aplicarea programelor pentru dotare tehnică, a arătat fostul ministru al Apărării, Victor Babiuc."Trebuie să vedem că noi am avut programe de înzestrare din care nu s-a făcut nimic. Trebuie să vedem câți soldați mai sunt trimiși în misiuni și câți mai corespund cu nevoile României", a mai afirmat fostul ministru al Apărării.