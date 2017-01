Arestaţi după ce au bătut doi poliţişti din Ovidiu

Arestați după ce au bătut doi polițiști din Ovidiu

Cei doi bărbați care au înjurat și lovit doi polițiști din localitatea Ovidiu au fost prezentați magistraților de la Judecătoria Constanța. În urma audierilor, judecătorii au emis mandate de arestare preventivă, pe o perioadă de 29 de zile, pe numele lui Iusein Memet, de 34 de ani, și Asan Cocoș Amet, de 41 de ani. Cei doi sunt acuzați de ultraj și ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii și liniștii publice, vătămare corporală, lovire sau alte violențe și port ilegal de cuțit în locuri publice. În cursul zilei de 30 mai, locuitorii din Ovidiu au sărbătorit zilele orașului participând la diverse concerte și alte activități cultural - educative. În aceeași zi, în jurul orei 1,30, Iusein Memet și Asan Cocoș Amet se aflau la o terasă amenajată temporar pentru sărbătorirea zilelor orașului unde consumau băuturi alcoolice. La un moment dat, ei au început să-i înjure pe trecători și să arunce cu sticle și scaune în ei. Aceștia au solicitat intervenția polițiștilor care se aflau prin zonă. În loc să se potolească, cei doi scandalagii i-au luat la bătaie pe oamenii legii. În cele din urmă, ei au fost potoliți după ce mai multe echipaje au sosit la terasa unde avea loc scandalul. În urma acestei dispute, mai mulți oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Astfel, medicii legiști au concluzionat că în urma loviturilor primite de la cei doi indivizi, una dintre victime, Nicolae Sorin C. are mai multe leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 50-55 de zile de îngrijiri medicale. De asemenea, Sorin P. a suferit vătămări corporale care necesită 12 zile de îngrijiri medicale iar George G. are nevoie de 9 zile pentru a-i trece leziunile provocate de scandalagii. Pe de altă parte, agentul principal Ionel B. de la Poliția din Ovidiu și agentul Vasile N., de la Poliția Comunitară au fost loviți și amenințați cu un cuțit în momentul în care au intervenit pentru aplanarea conflictului. Drept urmare, Iusein Memet și Asan Cocoș Amet s-au ales cu dosare penale iar acum au ajuns în arestul Poliției din Constanța.