Arestat preventiv pentru furt calificat în Portul Constanţa

Arestat preventiv pentru furt calificat în Portul Constanța

Ştire online publicată Luni, 23 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat de 40 de ani, din Murfatlar, este cercetat de polițiștii constănțeni pentru două furturi comise la bordul unor nave aflate sub pavilion străin, acostate în Portul Constanța.Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime l-au identificat pe bărbatul de 40 de ani, din Murfatlar, care în urma cercetărilor și verificărilor efectuate, s-a stabilit că este suspect de comiterea a două furturi în Portul Constanța.Astfel, în noaptea de 18 noiembrie 2011, individul ar fi urcat la bordul unei nave sub pavilion Italia, acostată în dana 46 a Portului Constanța, de unde ar fi furat dintr-o cabină a unui membru de echipaj, un laptop și mai multe pachete de țigări, în valoare totală de aproximativ 3.000 de lei.În noaptea de vineri spre sâmbătă, suspectul a urcat la bordul unei nave sub pavilion R.P.D. Coreea, acostată în dana 36 a Portului Constanța, de unde a furat o borsetă, în care era un aparat de fotografiat digital și un card de memorie aferent, în valoare totală de 1.000 de lei.Bărbatul a fost prezentat instanței de judecată, pe numele său fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 20 zile.