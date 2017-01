Arestat pentru că şi-ar fi ucis nepoţelul de doi ani

Arestat pentru că și-ar fi ucis nepoțelul de doi ani

Bărbatul dat în urmărire generală pentru că și-ar fi ucis, în urmă cu o lună, un nepot în vârstă de doi ani a fost prins, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de polițiștii constănțeni. Costel Geantâc, în vârstă de 39 de ani, din Cochirleni, a fost dus în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, după ce magistrații de la Tribunal au confirmat mandatul de arestare emis, în lipsă, pe numele său la data de 22 februarie, sub acuzația de omor calificat. Anchetatorii au stabilit că părinții și-au lăsat copilul în grija fratelui și cumnatului lor, cei doi fiind plecați la o înmormântare, iar acesta l-ar fi lovit pe băiat în cap, de mai multe ori, pentru că plângea prea mult. Potrivit medicilor, copilul a decedat la data de 26 ianuarie din cauza traumatismelor suferite la nivelul craniului, ceea ce indică că micuțul a fost lovit în cap. Bărbatul a dispărut la scurt timp după săvârșirea faptei și a fost dat în urmărire generală. Potrivit polițiștilor, suspectul are antecedente penale pentru furt de fier vechi, fiind eliberat recent din penitenciar. Pe de altă parte, se pare că băiețelul omorât nu beneficia de un tratament adecvat nici în casa părinților. Asistentul social de la primăria Bărăganu, Seman Murtaza, a declarat că a făcut mai multe anchete sociale la domiciliul copilului, deoarece avea informații că mama l-ar fi ținut legat. „În toamna anului trecut, am fost să fac o anchetă socială pentru că auzisem că îl ține pe copil legat, dar nu am găsit nimic și nu am putut face sesizare”, a spus Seman Murtaza. Asistentul social a mai spus că deține informații cum că mama micuțului trăia în concubinaj cu presupusul criminal, deși acesta îi este cumnat, însă mama copilului ucis neagă acest lucru. Femeia mai are șapte copii, însă i-a dus pe toți în centre de plasament, pentru că nu avea posibilitatea să îi crească. Acum ea este însărcinată în cinci luni. Printre altele, femeia susține că știa despre cumnatul său că este un bărbat periculos dar nu a avut altă alternativă atunci când a trebuit să plece la înmormântarea unei rude apropiate. Mai mult, ea susține că, în urmă cu câteva luni, l-a prins pe cumnatul său, Costel Geantâc în timp ce intenționa să o violeze pe una dintre fetițele sale de numai cinci ani. „Am intrat exact când îi dăduse chiloțeii jos fetiței mele. Probabil, vroia să o violeze, dar s-a speriat când m-a văzut” a mai spus mama copilului ucis.