Arestat pentru că nu a plătit pensia alimentară copiilor

Un bărbat a fost încarcerat, vineri, în Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă pe baza unui mandat de arestare emis de Judecătoria din Botoșani. Mihai Maxim, în vârstă de 44 de ani, din comuna Vorona, județul Botoșani, s-a stabilit, de mai mult timp, la o prietenă care locuiește în localitatea Ovidiu și a „uitat" să-și îndeplinească obligațiile pe care le avea față de copiii rezultați dintr-o relație anterioară. Concret, el fusese obligat de către magistrați, printr-o hotărâre judecătorească, la plata unei pensii de întreținere. Cu toate acestea, el nu a dat prea mare importanță deciziei judecătorilor, fapt ce a determinat-o pe mama minorilor să-l acționeze în instanță. Pe baza probelor prezentate, femeia a demonstrat că Mihai Maxim are venituri suficiente și nu plătește pensia alimentară din rea credință. Drept urmare, judecătorii au dispus condamnarea bărbatului la un an de închisoare sub acuzația de săvârșire a infracțiunii de abandon de familie, mandatul de arestare fiind emis la data de 19 octombrie. Bărbatul a fost dat în urmărire și a fost identificat de către polițiștii din localitatea Ovidiu, iar în cursul zilei de vineri a fost transferat la Penitenciarul de la Poarta Albă.