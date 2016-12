Arestat în lipsă pentru că făcea afaceri necurate în numele viceprimarului de la Mangalia

Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au decis arestarea, în lipsă, pentru o perioadă de zece zile a lui Nicolae Mola, de 30 de ani, care, folosindu-se de numele viceprimarului din Mangalia, Bogdan Maganu, ar fi pretins diferite sume de bani cu scopul de a interveni pentru a obține un apartament ANL.Nicolae Mola este o cunoștință veche a polițiștilor și procurorilor din Constanța. Pe numele lui, în ultimii ani, au fost depuse numeroase plângeri penale privind tot felul de înșelăciuni, chiar a fost arestat, la un moment dat, în 2009, doar că ulterior, tot judecătorii au dispus eliberarea sa sub control judiciar. Chiar dacă el este deja o mică „vedetă” din punct de vedere penal, nu s-a ales până în prezent cu vreo condamnare pentru acuzațiile grave ce i-au fost aduse ci cu una pentru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. La data de 10 decembrie 2010, Judecătoria Constanța l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare condiționată. Ciudat lucru, deși el are la activ mai multe fapte de înșelăciune, până în prezent nu a ajuns să fie condamnat pentru vreuna dintre ele.Între timp, Nicolae Mola a avut răgazul necesar să se perfecționeze. În prezent, el este acuzat de o altă femeie că ar fi înșelat-o cu câteva mii de lei, aceasta dându-i un avans pentru a interveni pe lângă viceprimarul Bogdan Maganu, din Mangalia, cu care el a pretins că este prieten la cataramă. Vicele ar fi trebuit să-l ajute pe Mola să pună mâna, în numele femeii, pe un apartament ANL. La acel moment, alți bani ar fi intrat în contul lui Mola, drept „recunoștință” pentru efortul depus. Din câte se pare, prietenia sa cu viceprimarul de Mangalia era una imaginară, neputându-se proba în vreun fel implicarea acestuia în afacerea pusă la cale de Mola.