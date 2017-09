Arestat după ce a trecut pe culoarea roşie a semaforului. Nu avea nici permis!

Arestat după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Nu avea nici permis!

Miercuri, în jurul orei 11.05, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au oprit pe un șofer aflat la volanul unui BMW 520, care a ignorat culoarea roșie a unui semafor și a trecut de o intersecție pe bulevardul I.C. Brătianu. Când i-au cerut actele șoferului, polițiștii au avut surpriza de a afla că bărbatul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și că este recidivist.Emilian Stancu a suferit mai multe condamnări, iar starea de recidivă decurge din ultima lui condamnare la o pedeapsă rezultantă de 1 an și 10 luni închisoare și interdicția drepturilor de a conduce pe o perioadă de 1 an, după ce a fost prins la volan sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Bărbatul a mai fost condamnat, într-o altă speță, pentru constituire de grup infracțional organizat.Emilian Stancu a fost reținut de polițiști și dus de procurori în fața judecătorilor constănțeni, care au stabilit măsura arestului preventiv pentru 30 de zile în această cauză.