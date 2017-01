Arestat după ce a tâlhărit patronul unui magazin

Un bărbat a anunțat polițiștii Secției 3 că, sub amenințarea unui cuțit, a fost deposedat de un telefon mobil. Oamenii legii au început cercetările și au stabilit că, vineri seara, Vasile Bucur s-a dus la un magazin unde bărbatul tâlhărit este administrator, cu scopul de a provoca scandal. Aici s-a întâlnit cu un angajat, Cătălin Budac, și cu administratorul, care i-au spus să părăsească incinta unității, însă acesta l-a înjunghiat pe primul cu un cuțit și, sub ame-nințarea aceluiași obiect, l-a deposedat pe cel din urmă de un telefon mobil. Potrivit polițiștilor, Cătălin Budac a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a primit îngrijiri medicale. De partea cealaltă, Vasile Bucur, de 55 de ani, din Constanța, a fost reținut de polițiști și prezentat judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. În urma audierilor, magistrații de la Judecătoria Constanța au emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile sub acuzația de tâlhărie.