Aproape 4 milioane de lei pentru modernizarea bătrânului „Hercules”

Una dintre cele mai vechi nave ale Marinei Militare Române, nava maritimă hidrografică „Căpitan Comandor Alexandru Cătuneanu”, fostul remorcher „Hercules”, va intra într-un amplu proces de modernizare. Statul român s-a hotărât să pună la bătaie suma de aproape patru milioane de lei în vederea îmbunătățirii echipamentelor de navigație și cercetare.Potrivit unui anunț publicat, recent, pe www.e-achizitii.com, autoritatea contractantă - Unitatea Militară 02133 Constanța va organiza procedura de licitație pentru servicii de modernizare a navei hidrografice „Căpitan Comandor Alexandru Cătuneanu”, valoarea estimată a contractului fiind de 3.661.290,32 lei. Data limită de depunere a ofertelor este 8 octombrie, urmând ca pe 15 octombrie, acestea să fie deschise, contractul fiind atribuit ofertanților care dau prețul cel mai scăzut. Oficialii și-au propus ca toate lucrările de modernizare să fie finalizate până cel târziu luna decembrie 2012, termen limită al contractului.Ce se dorește prin modernizarea navei respective„Cerința principală este de a maximiza capabilitatea, flexibilitatea și performanțele proporționale cu mărimea navei pentru a susține operațiunile de cercetare hidrografică-oceanografică-meteorologică” se precizează în documentele atașate contractului și ce privesc lucrările ce urmează a avea loc la navă.Mai precis, potrivit caietului de sarcini, modernizarea navei hidrografice va trebui să permită extinderea sezoanelor și a condițiilor de vreme în care aceasta poate opera în siguranță și eficient. „Sistemele de la bord vor trebui să îmbunătățească capabilitatea de operare a navei, abilitatea de desfășurare și recuperare a echipamentelor pe mare de grad ridicat fără intervenția majoră a personalului ce lucrează pe punte”, spun reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.Modernizarea navei și transformarea ei în navă de cercetare hidrografică-oceanigrafică va consta în următoarele: modernizarea instalațiilor de la bordul navei în vederea îndeplinirii cerințelor legislației internaționale cu privire la ocrotirea vieții umane pe mare și prevenirea poluării marine; amenajarea navei cu instalații și echipamente specifice activităților de cercetare hidrografică, oceanografică. De asemenea, contractantul se va obliga să execute proiectarea, execuția și probele de funcționare în condițiile și sub supravegherea unei organizații recunoscute și / sau Autorității Navale Române (ANR), a următoarelor instalații și sisteme: instalațiile pupa / bord pentru lansare - recuperare echipamente de cercetare hidrografică - oceanografică și instalație de manevră șalupe hidrografice.De menționat faptul că certificatele de supraveghere emise vor fi recunoscute în Uniunea Europeană și vor respecta prevederile legislației naționale privind certificarea navelor maritime care efectuează voiaje internaționale.Istoricul naveiPotrivit reprezentanților Forțelor Navale Române, nava maritimă hidrografică „Căpitan Comandor Alexandru Cătuneanu” a fost construită în șantierul naval Mangalia în anul 1996. A intrat în serviciul Forțelor Navale în același an ca remorcher maritim de salvare - „RMS 501 Hercules” în cadrul Divizionului de Nave Auxiliare al Bazei 330 Logistică din Flota Maritimă. Din anul 2006, a intrat în dotarea Direcției Hidrografice Maritime ca navă maritimă hidrografică. Cu această ocazie, numele navei a fost schimbat în „Nava Maritimă Hidrografică Hercules”. În martie 2008, numele navei a fost schimbat în Nava maritimă hidrografică „Căpitan Comandor Alexandru Cătuneanu”.Misiunile lui „Hercules”Misiunile navei includ cercetarea hidrografică și oceanografică și realizarea balizajelor necesare asigurării siguranței navigației în raionele aflate sub jurisdicția României. De asemenea, poate desfășura intervenții la nave și platforme de foraj marin în caz de incendiu sau alte situații de criză.CaracteristiciCaracteristici principale: lungime maximă 64,7 m, lățime maximă 14,6 m, pescaj mediu 5,5 m, deplasament maxim 2665 t, viteza maximă 11 Nd, autonomie de durată 30 zile, raza de acțiune 2000Mm, capacitate de transport persoane 100. Nava este propulsată de două motoare de 2465 CP fiecare.Nava are în dotare senzori pentru cercetare hidrologică, oceanografică și meteorologică, ce furnizează date despre adâncimea fundului mării, viteza sunetului în apă, caracteristicile valurilor marine, caracteristicile bio-chimice ale apei, parametrii curenților marini.