Aproape 300 de candidaţi au dat, ieri, examen pentru Şcoala Naţională de Grefieri

Aproape 300 de candidați au dat, ieri, examen pentru Școala Națională de Grefieri

Ştire online publicată Luni, 08 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul Superior al Magistraturii a organizat, ieri, în București, concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, la care au fost înscriși 271 de candidați pentru cele 120 de locuri de grefier cu studii superioare juridice, din care 80 de locuri sunt la instanțe și 40 la parchete. Potrivit CSM, examinarea candidaților s-a făcut prin susținerea unei probe scrise la disciplinele procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară. Pentru admiterea la Școala Națională de Grefieri, candidatul trebuie să obțină cel puțin media 6, dar nu mai puțin de 5 la fiecare probă de concurs, clasificarea candidaților urmând a se face în ordinea descres-cătoare a mediilor. „La concurs s-a putut înscrie persoana care a îndeplinit următoarele condiții: are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu; nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație; cunoaște limba română; este aptă, din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției; are studii superioare juridice”, se mai arată în comunicatul de presă al CSM.