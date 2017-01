Aproape 200 de obiecte explozive, găsite de la începutul anului

De la începutul acestui an și până la finele lunii trecute, la nivel național, au fost descoperite 189 de obiecte explozive. Majoritatea sunt de uz militar și provin din timpul războaielor mondiale, fiind descoperite într-o stare avansată de corodare, spun reprezentanții Poliției Române. Oamenii legii atrag atenția că manevrarea obiectelor explozive de către persoane neautorizate și neinstruite în acest sens poate avea urmări grave. Conform polițiștilor, trei asemenea cazuri, înregistrate în lunile aprilie, mai și iulie 2007, s-au soldat cu rănirea gravă a 11 persoane și cu decesul altor două. Numai în cursul zilei de joi, la Constanța au fost găsite două obiecte de muniție. O grenadă defensivă ruginită a fost desco-perită în incinta unui centru de colectare a fierului vechi, din municipiul Constanța. La marginea localității Poarta Albă, un băiețel de zece ani a dat peste un proiectil de artilerie neexplodat. Ambele au fost preluate de pirotehniștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea și depozitate într-un loc special amenajat. Atunci când găsiți proiectile, grenade și alte muniții, nu le atingeți În ultima perioadă, a crescut numărul de cazuri privind găsirea explozivilor abandonați. La fel numărul de persoane rănite în urma manevrării acestora. Specialiștii Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române îi sfătuiesc pe oameni, atunci când găsesc obiecte explozive, să nu le miște, să nu le lovească și cu atât mai puțin să le demonteze. Descoperirea trebuie anunțată de îndată la Poliție, telefonând la numărul unic de urgență 112, cu menționarea exactă a locului unde au fost găsite materiile explozive. Totodată, oamenii trebuie să rămână în zonă, la o distanță de siguranță față de locul în care au găsit muniția, și să nu permită apropierea nici unei persoane neautorizate până la sosirea specialiștilor pirotehniști. De asemenea, ei trebuie să furnizeze autorităților sosite la fața locului toate informațiile reținute cu privire la locul, felul în care au fost descoperite, precum și despre persoanele care se aflau în apropierea acestora. Șefilor centrelor de colectare a deșeurilor industriale reciclabile li se solicită să verifice, cu prilejul achiziției de la populație, materiile feroase și neferoase. În cazul în care descoperă, cu această ocazie, muniții militare sau alte materii ce prezintă risc de explozie, ei trebuie să anunțe de îndată Poliția și să ia toate măsurile de siguranță necesare. Societățile de construcții, șantierele arheologice, unitățile care execută prospecțiuni geologice, precum și cele care se ocupă cu amenajările în teritoriu (îmbunătățiri funciare, terasamente CFR etc.) vor proceda la instruirea personalului angajat și cu privire la aspectele menționate anterior, făcând mențiunea expresă în fișele de protecție și securitate a muncii. 