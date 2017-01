Aproape 100 kg de peşte, confiscat de la braconieri

Aproape 100 kg de pește, confiscat de la braconieri

În noaptea de miercuri spre joi, administratorul bălții Azarlâc, din apropierea localității Ciobanu, a cerut ajutorul jandarmilor pentru prinderea unui bărbat care pescuia pe baltă cu o plasă monofilament, dintr-o barcă pneumatică artizanală. O echipă a Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis" s-a deplasat la fața locului și a reușit prinderea individului. Este vorba de Costel I., de 36 de ani, care va fi anchetat pentru comiterea infracțiu-nilor de furt calificat (balta Azarlâc este proprietate pri-vată) și deținere de plasă monofilament. Tânărul reușise să prindă 20 kg de pește. Alți trei braconieri au fost prinși, în zona lacului Sinoe, de jandarmii Inspectoratului Județean, în cooperare cu inspectori ai Agenției Națio-nale pentru Pescuit și Acva-cultură. Dumitru C., de 29 de ani, Sorin C., de 31 de ani, și Daniel C., de 33 de ani, din comuna Mihai Viteazu, pescuiseră, cu ajutorul unor plase monofilament, aproximativ 70 kg de știucă și șalău. Cei trei sunt cercetați pentru săvârșirea faptelor de deținere și folosire fără autorizație a plaselor interzise de lege, precum și pentru lipsa licenței de pescuit. Oamenii legii le-au confiscat braconierilor și uneltele de pescuit, inclusiv barca pneumatică, și peștele.