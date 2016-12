Apele Române vor să-i demoleze terasa lui „nea Ţuţu“

Apele Române vor să-i demoleze terasa lui „nea Țuțu“

r Administratorul plajelor a trimis o notificare către administratorul complexului Cleopatra pentru a-și demola terasa r Vasile Chirondojan susține că terasa respectivă e acolo de zeci de ani de zile și face parte din structura adăpostului antiaerian deasupra căruia a fost construit complexul Administrația Bazinală Apele Dobrogea Litoral a notificat „SC Mamaia 2000" să demoleze terasa complexului Cleopatra, pe motiv că s-a extins ilegal pe plajă. Numai că, potrivit actelor prezentate de Vasile Chirondojan, administratorul societății în cauză, terasa a fost acolo dintotdeauna, aceasta făcând parte din structura unui adăpost antiaerian, construit înainte de cel de-al doilea război mondial. Vasile Chirondojan, proprietarul complexului Cleopatra, a povestit că pe 12 aprilie a primit o adresă din partea Apelor Române prin care i se cerea să dezafecteze 102 mp din terasa restaurantului pe motiv că s-a extins nelegal. După mai multe telefoane la ABADL, administratorul societății a fost înștiințat că trebuie să demoleze terasa Melc. Numai că, potrivit lui Vasile Chirondojan, în anul 1991, când a investit în zonă, terasa era acolo, făcând parte din adăpostul antiaerian, pe structura căruia s-a construit ulterior complexul Cleopatra. Așadar, Apele Române solicită demolarea adăpostului anitaerian, pe motiv că s-a extins pe suprafața de plajă. „În anul 1991 am luat în ad-ministrare, de la Protecția Civilă, adăpostul antiaerian. Am investit și am construit deasupra lui mai întâi o discotecă, apoi întreg complexul Cleopatra. Terasa pe care domnii îmi cer să o demolez era acolo când am cumpărat, și asta nu o spun doar eu, ci o arată și actele. Suprafața aceea de beton, pe care eu ulterior am transformat-o în terasă, face parte din structura adăpostului anti-aerian, așa că nu aș putea-o demola nici dacă aș vrea. Jumătate de Mamaie aș zgudui dacă m-aș apuca să sparg mii de tone de beton cât se află îngropate sub terasă. În plus, potrivit contractului prin care am luat în administrare, nu am voie să intervin cu nimic în structura adăpostului antiaerian”, a declarat Vasile Chirondojan. Avocatul acestuia a depus deja la Judecătorie două cereri de chemare în instanță a Administrației Bazinale Apele Dobrogea Litoral, atacând notificarea de demolare.