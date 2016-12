ANMB / 141 de ani de învăţământ de marină. Iată programul activităţilor

ANMB / 141 de ani de învățământ de marină. Iată programul activităților

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” va marca 141 de ani de învățământ superior de marină în România, printr-o serie de manifestări care vor avea loc în perioada 15-19 noiembrie.Academia constănțeană este instituția de învățământ superior din Dobrogea cu cea mai lungă existență, aflându-și originea în Școala Specială pentru Subofițerii și Ofițerii din Corpul Flotilei, instituție înființată prin Decizie Ministerială la data de 17 noiembrie 1872, fiind prima structură de învățământ românească destinată formării cadrelor de marină.Programul activităților cuprinde o ceremonie aniversară vineri, 15 noiembrie, ora 10.00, la care vor participa studenții academiei, profesorii și invitații acestora; Cupa „Mircea” la natație, competiție la care vor participa elevi de la liceele constănțene, în perioada 16-17 noiembrie, orele 9.30-12.30; expoziția „Tradiții maritime românești la Marea Neagră”, luni, 18 noiembrie, ora 9.00.Manifestările dedicate evenimentului se încheie marți, 19 noiembrie, ora 10.00, cu conferința internațională „Development of Maritime Education and Training in the Black Sea Higher Education Establishments”, la care participă o parte dintre partenerii străini ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, respectiv Universitatea PIRI REIS din Istanbul, Turcia, Academia Maritimă Națională din Odessa, Ucraina și Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău.