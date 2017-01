ANI: Radu Mazăre, în conflict de interese

1

Generatia de aur a IMC

Nici n-ar fi de mirare ca totul sa fie real.... Conform B1TV actionarul in cauza este Sorin Strutinsky, care este la baza un moldovean excroc si mizerabil din Botosani aciuat prin Constanta, prin venirea sa pe meleaguri dobrogene pentru a urma cursurile Institutului de Marină Civila (IMC, actualmente UMC). Așa i-a cunoscut pe Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre. Aceasta gasca care a sifonat, si sifoneaza si in prezent resursele orasului, e intr-un mare rahat dupa votul din 16 noiembrie 2014. Aceasti indivizi fara scrupule, in calitate de absolventi ai IMC pe la inceputul anilor '90, n-au facut prea multi purici pe balta, pentru ca ei trebuiau sa faca bani pe carca constantenilor. Munca pe mare e pentru prosti. In perioada studentiei au tras tot timpul sforile prin Liga Studentilor. La aceasta gasca, mai putem adauga pe domnul "doctor inginer" Ovidiu Cupșa, directorul CERONAV, care la baza e ofiter trei mecanic, aciuat, la randu-i prin Constanta prin aceeasi nefericita eroare a istoriei, de prin partile Bistritei. Doctoratul s-i l-a luat probabil la apelul bocancilor. In acest cerc "select" il mai putem include si pe un pic mai tanarul Adrian Gambuteanu de la Drumuri, absolvent magna cum laude a IMC prin '95 sau '96, activist de baza al Ligii Studentilor din IMC, cercetat si el alaturi de seful sau (Nicusor, de fel din Ploiesti insurat cu una din Piatra Neamt) in beleaua cu eolienele. Asta primavara, Gambus(asa cum era botezat in IMC) alias Gambuteanu, a fost 24 de ore arestat la Politia Bucuresti..... Tot ce am scris se adreseaza constantenilor mai saraci cu duhul, ca sa stie si ei, macar acum in ceasul al 25-lea pe mana cui au dat orasul si judetul din anul 2000 incoace: pe mana unor indivizi care n-au nici o treaba cu meleagurile-astea.