ANI GREI DE PUŞCĂRIE PENTRU PROXENETISM! Fostă profă de la "Eminescu", un jandarm constănţean şi un poliţist din IPJ, condamnaţi

ANI GREI DE PUȘCĂRIE PENTRU PROXENETISM! Fostă profă de la "Eminescu", un jandarm constănțean și un polițist din IPJ, condamnați

Ştire online publicată Luni, 01 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În 2014, un scandal sexual de amploare zguduia Constanța. Mai mulți proxeneți care acționau la paravanul unui salon de masaj erotic au crezut că au găsit cheia succesului: un polițist le ținea de șase, un jandarm le-a pus la dispoziție unul dintre locurile unde „fetițele“ își satisfăceau clienții, iar o fostă profesoară de informatică le posta pe internet anunțurile pentru găsirea mușteriilor. Pe fir au intrat însă procurorii DIICOT, care le-au stricat și afacerea, și aranjamentul. Mai multe percheziții au avut loc pentru destructurarea grupării infracționale.Claudiu Giorson Belecciu, "creierul" grupării infracționale, Margareta Drăguț, fost cadru didactic al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Silviu-Nicolae Peniu, fost angajat al Grupării de Jandarmi Mobile Constanța, și Lucian Borcea, fost lucrător la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, au fost condamnați azi, alături de alte persoane, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT. Oamenii legii i-au condamnat la ani grei de pușcărie, după cum urmează:Pedeapsa cea mai mare a primit-o Claudiu Giorson Belecciu: zece ani de închisoare pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, trafic de minori, în formă continuată și proxenetism, în formă continuată.Margareta Drăguț va sta după gratii patru ani și două luni, pentru constituire a unui grup infracțional organizat și proxenetism.Silviu-Nicolae Peniu a luat cinci ani de detenție pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, pentru trafic de minori, în formă continuată și pentru proxenetism, în formă continuată.Lucian Borcea a fost condamnat la cinci ani și patru luni de închisoare pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, trafic de minori, în formă continuată și proxenetism, în formă continuată.