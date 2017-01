Angajatul SRI, cercetat pentru tentativă de tâlhărie, aşteaptă decizia magistraţilor

Angajatul SRI, cercetat pentru tentativă de tâlhărie, așteaptă decizia magistraților

Judecătoria Constanța a finalizat cercetarea judecătorească în procesul bărbatului care a intrat cu un pistol într-o casă de schimb valutar și a amenințat casiera ca să-i dea toți banii din sertar. Iulian Gherasim, de 30 de ani, era angajat ca maistru militar în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) - Biroul Teritorial Tulcea și a fost trimis în judecată sub acuzația de tentativă la infracțiunea de tâlhărie. Instanța a respins excepția privind nulitatea absolută a actului de sesizare a instanței invocată de Cătălin Filișan, avocatul lui Gherasim. Reprezentantul Ministerului Public a solicitat condamnarea lui Iulian Gherasim la o pedeapsă privativă de libertate, executată în regim de detenție. Totodată, procurorul a cerut și interzicerea unor drepturi, precum și obligarea lui Gherasim la plata cheltuielilor de judecată. În apărare, avocatul angajatului SRI a argumentat că scopul aplicării pedepsei poate fi asigurat și printr-o pedeapsă cu suspendarea condiționată a acesteia sau suspendarea sub supraveghere. De asemenea, el a precizat că fapta pentru care a fost trimis în judecată a fost comisă într-un moment în care criza în care se afla s-a dovedit a fi mai puternică decât conștiința lui. El a mai spus că nu este de ajuns ca o persoană să fie pusă în detenție pentru ca pedeapsa să își atingă scopul ci, din contră, chiar aceasta ar putea avea un efect negativ asupra cetățeanului, spre deosebire de o pedeapsă cu suspendare condiționată sau sub supraveghere, care i-ar da posibilitatea reală de a se reintegra în societate. În ultimul cuvânt, Iulian Gherasim a recunoscut că a greșit. El a spus că vrea să aibă o șansă de a se reintegra, pentru că, în prezent, are un loc de muncă și are puterea să o ia de la capăt. Instanța a rămas în pronunțare. Potrivit rechizitoriului, în cursul zilei de 12 februarie, angajata unei case de schimb valutar din Constanța a fost amenințată cu pistolul de un individ, care a pătruns în agenție și i-a cerut să-i dea toți banii din încasări. Deși agresorul avea pistolul îndreptat spre ea, femeia nu s-a pierdut cu firea și a acționat butonul de panică. În câteva secunde, un echipaj al unei firme de pază a sosit la fața locului reușind să-l captureze pe atacator împreună cu polițiștii. Inițial, individul a opus rezistență refuzând să predea pistolul cu aer comprimat pe care îl avea în mână, însă în cele din urmă a fost imobilizat de polițiști. Apoi a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a primit îngrijiri medicale, deoarece în timpul luptei cu oamenii legii se lovise la cap.