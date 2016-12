Angajatul de la SPIT arestat avea acasă „fabrică“ de certificate fiscale

2

spit

in sfirsit unul de la spit dat la gazeta ca exemplu negativ! de ce nubscrieti si de totii panglicarii ceilalti angajati ai cumetrei uzun , care habar nu au de ce sunt pusi la birourile alea ,decit ca trebuie sa-ti ia banii, dar mai departe nimic . eu am patit-o de mai multe ori cind am fost sa radiez o masina , apoi sa iau o stampila sa incep operatiunile sa inscriu o alta.alea dupa ce mi-au luat banii se uitau la mine ca niste dobitoace ce sunt , si nu vroiau sa-mi puna stampila pe hirtii pentru ca nu stiau despre ce e vorba ! asta dupa ce imi luasera banii si au zis ca-mi stampileaza actul ! astia sunt angajatii spit constanta , succesuri in continuare dna uzun !