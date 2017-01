Angajata unei case de pariuri, tâlhărită de trei bărbaţi

Angajata unei case de pariuri, tâlhărită de trei bărbați

Trei indivizi care aveau asupra lor cuțite au tâlhărit casiera unei case de pariuri, situată în zona Pieței Grivița. În cursul zilei de luni, în jurul orei, 19,50, polițiștii Secției 3 au fost sesizați telefonic, prin Serviciul de Urgență 112, că o casă de pariuri a fost „vizitată” de tâlhari. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au stabilit că trei indivizi necunoscuți au intrat în incinta societății, ce are ca obiect de activitate pariurile sportive, și sub amenințarea cuțitului au luat operatoarei de serviciu suma de 550 de lei, bani proveniți din încasări. Imediat, tâlharii au fugit, iar casiera, deși era în stare de șoc, a sunat la Poliție. Criminaliștii au efectuat cercetarea la fața locului, au audiat mai mulți angajați ai societății și au desfășurat investigații și verificări în zona de comitere a faptei. De asemenea, au fost constituite echipe operative care acționează în vederea identificării autorilor, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie.