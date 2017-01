Angajat al Ambasadei Pakistanului, cercetat penal de poliţiştii constănţeni

Angajat al Ambasadei Pakistanului, cercetat penal de polițiștii constănțeni

Un angajat al Ambasadei Pakistanului la București este cercetat penal de polițiștii constănțeni pentru că ar fi condus sub influența alcoolului. Mai mult, bărbatul a refuzat recoltarea de probe invocând imunitatea diplomatică. Potrivit reprezentanților Serviciului Poliției Rutiere Constanța, Fatac Mohamed, în vârstă de 34 de ani, aflat la volanul unui microbuz, a fost oprit pentru verificări, vineri noapte, în stațiunea Mamaia, de un echipaj de poliție. Agenții de circulație i-au solicitat bărbatului să sufle în aparatul etilotest pentru a se stabili dacă a consumat sau nu băuturi alcoolice, dar el a refuzat, invocând imunitatea pe care o are ca angajat al ambasadei. Ulterior, Fatac Mohamed a fost dus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, dar, potrivit polițiștilor, și acolo a refuzat să i se recolteze probe biologice, invocând iar imunitatea diplomatică.Un angajat al Ambasadei Pakistanului la București este cercetat penal de polițiștii constănțeni pentru că ar fi condus sub influența alcoolului. Mai mult, bărbatul a refuzat recoltarea de probe invocând imunitatea diplomatică. Potrivit reprezentanților Serviciului Poliției Rutiere Constanța, Fatac Mohamed, în vârstă de 34 de ani, aflat la volanul unui microbuz, a fost oprit pentru verificări, vineri noapte, în stațiunea Mamaia, de un echipaj de poliție. Agenții de circulație i-au solicitat bărbatului să sufle în aparatul etilotest pentru a se stabili dacă a consumat sau nu băuturi alcoolice, dar el a refuzat, invocând imunitatea pe care o are ca angajat al ambasadei. Ulterior, Fatac Mohamed a fost dus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, dar, potrivit polițiștilor, și acolo a refuzat să i se recolteze probe biologice, invocând iar imunitatea diplomatică.