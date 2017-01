ANDREI HREBENCIUC, REŢINUT DE DNA

1

Un Hrebenciuc-1Hb

1Hb este unitatea de masura a coruptiei.In imagine avem 2 Hrebenciuci(2Hb).Deci,daca 2 Hrebenciuci are 12.000 hectare de padure(2Hb=12.000ha),sa se afle cati metri patrati are un Hrebenciuc(1Hb) si cati brazi are 2 Hrebenciuci.Si 2(subiect eliminatoriu),sa se determine cati Hrebenciuci au mai ramas in PSD.I-au prins cu ocaua mica.