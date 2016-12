ANCHETĂ LA COLEGIUL MIRCEA. Elev ajuns la spital după ce s-a drogat în toaleta şcolii

1

ipocrizie

cata ipocrizie! cum sa te faci ca nu sti nimic cand in liceu se fumeaza cu acordul conducerii.. in momentul in care intri in cladire miroase a fum mai rau ca in cluburi... cat depsre sanctiuni.. nu se va intampla nimic... sunt prea pilosi si smekeri ca sa le faca cineva ceva... ar fi interesant sa verifice cineva cum au ajuns la mircea acei fumatori....