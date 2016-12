Anchetă în tragedia din "Colectiv". Patronii şi inspectorii ISU în arest, Piedone ELIBERAT

1

Coruptia in Romania

Dragi Romani Viata noastra in lumea coruptiei romanesti va fi la fel daca nu actionam impreuna. Piedone a fost eliberat cu sprijinul coruptiei generalizate prezenta si in justitie. Judecatorii sunt promovati de politicieni ca sa-i apere! Peste 40% din PIB-ul Romaniei a fost furat de politicieni si acolitii lor. Din cauza asta aveti salarii mici si nivelul de trai cel mai mic din UE. Propunerea mea pentru eradicarea coruptiei este: Codul penal trebuie modificat pentru infractiuni de coruptie si asociate acesteia: 1. Pedeapsa minima pentru aceasta infractiune sa fie 25 ani cu executare + confiscarea averii extinsa pentru prejudiciu mai mic de 5.000 Euro; 2. Pedeapsa minima pentru aceasta infractiune sa fie inchisoarea pe viata cu executare + confiscarea averii extinsa pentru prejudiciu mai mare de 5.001 Euro; 3. Sa nu existe reducere de pedeapsa indiferent de varsta, stare de sanatate (starea sanatatii sa nu poata fi invocata la pentru reducerea pedepsei); 4. Procesul sa nu dureze mai mult de 3 (trei) luni. In cazul in care procesul dureaza mai mult de trei luni din motive de procedura, invocate de inculpat, pedeapsa sa se dubleze astfel incat sa nu mai poata fi eliberat in timpul vietii; 5. Fapta de coruptie sau asociata cu aceasta sa fie imprescriptibila incepand cu 22 decembrie 1989 motivul este recuperarea tuturor prejudiciilor aduse statului roman si implicit a populatiei Romaniei; 6. Delatorii vor primi 1% din prejudiciu. Delatorii mincinosi vor fi pedepsiti conform legii; 7. Sumele obtinute prin confiscarea averilor extinse sa fie directionate in investitii( infrastructura, utilitati, spitale, scoli etc). Nu v-ati gandit niciodata ca nivelul de trai, pensile, sanatatea populatiei Romaniei si chiar evaziunea fiscala sunt datorate coruptiei generalizate!