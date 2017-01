Anchetă de amploare a procurorilor DIICOT Constanţa

Anchetă de amploare a procurorilor DIICOT Constanța

Acțiune de amploare a procurorilor DIICOT - Structura Centrală, în acest week-end, la Constanța. Cu ajutorul polițiștilor de frontieră constănțeni și al inspectorilor de la Garda Financiară, procurorii au descins la opt locații de pe raza județului Constanța, de unde au reținut 19 utilaje agricole, de construcții și lucrări publice, care se presupune că au fost furate din țări ale Comunității Europene. Prejudiciul se ridică la aproximativ două milioane de euro. Acțiunea de amploare a demarat la data de 4 martie, când procurorii DIICOT, cu sprijinul anumitor structuri din cadrul MAI, dar și a lucrătorilor Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța și ai Gărzii Financiare, au desfășurat o complexă operațiune privind identificarea și reținerea unor utilaje de mare capacitate care se aflau pe raza județului Constanța, suspecte a fi furate din țări ale Comunității Europene. Așa se face că echipele comune de invest unor companii de profil cum sunt Caterpillar, New Holland, Terex, Bomag, Komatsu etc. Utilaje ridicate cu scandal Ridicarea utilajelor respective a făcut ca mulți dintre reprezentanții firmelor care le dețin la acest moment să reacționeze vehement. Majoritatea utilizatorilor și proprietarilor acestora s-au împotrivit punerii în aplicare a ordonanței emise de procurorii DIICOT, făcând scandal și devenind recalcitranți. Unii dintre aceștia și-au adus avocații la fața locului, doar-doar să convingă anchetatorii că bunurile sunt ale lor și că ei nu au făcut decât să cumpere cu bună-credință. Pentru două dintre persoanele care au făcut scandal și au reacționat violent, polițiștii de frontieră spun că au fost nevoiți să întocmească dosare de cercetare penală, procurorii DIICOT fiind cei care vor dispune ce măsuri se vor lua împotriva lor. Potrivit purtătorului de cuvânt a IJPF Constanța, comisar șef Adrian Burcea, în cele din urmă, utilajele au fost aduse la sediul IJPF Constanța, urmând ca, sub coordonarea procurorilor de caz, polițiștii de frontieră și reprezentanții Gărzii Financiare să realizeze verificări complexe asupra autenticității plăcuțelor de înmatriculare, codurilor VIN, a documentelor legale necesare achiziționării, deținerii și utilizării acestora și alte investigații specifice. Anchetatorii vor să ajungă la adevărații capi ai afacerii cu utilaje furate din afara țării. Cel mai probabil, singura „vină” a majorității actualilor proprietari este că au fost mulțumiți de faptul că au cumpărat astfel de mașini grele pe sume mult mai mici decât o spune piața. Anchetatorii spun că acestora trebuia să li se pară cel puțin ciudat și să le ridice suspiciuni faptul că cineva le vinde la prețuri de nimic utilaje care valorează sute de mii de euro. La o primă evaluare a celor 19 utilaje reținute, dintre care unele sunt noi, iar altele sunt „second hand”, se consideră că valoarea totală a acestora se ridică la două milioane de euro.