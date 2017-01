Ancheta „Cuget Liber“ i-a picat greu judecătorului Mircea Dinică

Magistratul Mircea Dumitru Dinică, de la Judecătoria Constanța, a fost exclus, ieri, din magistratură! Este cel de-al doilea judecător de la Constanța care primește cea mai aspră pedeapsă din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după Doina Drăguinea, fostul președinte al Tribunalului Constanța, care a fost, la fel, dată afară din rândul judecătorilor pentru abateri foarte grave. Decizia emisă, ieri, poate fi atacată cu recurs de judecătorul Dinică în termen de 15 zile la completul de cinci judecători din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Amintim că Mircea Dinică a fost cercetat și sancționat disciplinar în mai multe rânduri. Excluderea din magistratură i se trage însă de la o anchetă care a apărut, în cursul anului trecut, în ziarul Cuget Liber. Relatam atunci că judecătorul Dinică era acuzat de mai multe persoane din Constanța că a locuit în mai multe locații și nu și-a plătit chiria. De asemenea, soția sa, cu care are doi copii, și care îi intentase proces de divorț, l-a acuzat că, în numeroase rânduri, o bătea și își abuza copiii. Pe de altă parte, acesta a avut și plângeri „din interior”, la urechile CSM-ului ajungând și că are o atitudine nedemnă de un judecător față de grefieri, colegi, avocați etc.