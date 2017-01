ANCA îi lasă-n fundul gol pe şoferii care nu-şi plătesc amenzile

Mortalitatea rutieră, atacată la buzunar

ANCA îi lasă-n fundul gol pe șoferii care nu-și plătesc amenzile

De câteva zile, pe pagina de internet a Ministerului Transportului se află postată Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră, un proiect menit să aducă schimbările necesare în legislația din domeniu pentru reducerea numărului de victime în accidentele rutiere. Trebuie precizat că forurile europene au trasat ca directivă tuturor statelor membre UE reducerea cu 50% a numărului persoanelor decedate în accidente de circulație rutieră până în anul 2010 raportat la anul 2000. Dacă majoritatea statelor s-au conformat și au adoptat și pus în aplicare măsuri viabile în acest sens, în România statisticile arată în cifre seci masacrul care se produce anual pe drumurile publice. Astfel, dacă în anul 2000, în țara noastră mureau în accidente rutiere 2499 de oameni, în 2008 cifra a crescut la 3061 de decese, înregistrându-se o creștere de la an la ani și nicidecum o scădere, așa cum vrea Comisia Europeană. Așa că, în al 12-lea ceas, Guvernul României vrea să lovească mortalitatea rutieră în moalele capului cu o strategie șoc. În urma administrării acestui tratament, se dorește reducerea numărului de persoane decedate în accidente rutiere cu cel puțin 25% față de anul 2008 până în anul 2013. Însă pentru a ajunge la această performanță, Strategia conține măsuri foarte aspre și nepopulare, care, dacă vor fi aplicate, cu siguranță că vor băga spaima în șoferi. Agenția Națională pentru Colectarea Amenzilor poate revoca permisul În primul rând, se dorește înființarea unei Agenții Naționale pentru Colectarea Amenzilor (ANCA), care va lua și pielea de pe contravenientul rău-platnic. ANCA va fi cea care, dacă nu vreți să plătiți amenda, va da buzna în contul dumneavoastră bancar, de unde își va lua singură banii. Dacă nu aveți conturi, atunci ANCA apelează la un executor judecătoresc, care vă va vinde tot ce aveți prin casă până va stinge datoria. Mergând și mai departe, dacă și această măsură eșuează, atunci Agenția apelează la metode dintre cele mai dure: revocarea permisului auto, confiscarea autoturismului, sau chiar - printr-un ordin judecătoresc - arestarea persoanei care a încălcat legea la un centru de arest pe o perioadă determinată de instanța de judecată, pe lângă obligația de a-și achita amenda. În cazul amenzilor penale, persoana care a încălcat legea poate fi condamnată la închisoare administrativă. Odată ce instanța de judecată stabilește o pedeapsă pentru o persoană acuzată de o infracțiune, ANCA coordonează deopotrivă plasarea inculpatului în închisoare, pedepsele prin muncă în serviciile pentru comunitate, precum și mandatele de arestare. Confiscarea autoturismului pentru depășirea dublului vitezei legale De asemenea, Strategia Naționa-lă pentru Siguranța Rutieră aduce cu sine modificări radicale ale legislației rutiere, mai ales la capitolul contravenții. Dacă vor fi puse în aplicare, Poliția Rutieră va putea confisca mașina celui care depășește dublul vitezei legale, va reține șoferul la secția de Poliție pentru 24 de ore și îi va suspenda permisul între 1 an și 3 în cazul constatării stării de ebrietate la volan, va putea testa alcoolemia de fiecare dată când este oprit un șofer. De asemenea, se are în vedere împuternicirea Jandarmeriei Române și a Poliției Comunitare în ceea ce privește sancționarea contravențiilor la legea circulației rutiere, introducerea obligativității obținerii permisului de conducere pentru a putea conduce mopede pe drumurile publice, introducerea permisului probator pentru șoferii începători, care poate fi suspendat la mai puține puncte, interzicerea accesului pe drumurile publice a vehiculelor de tip ATV. Strategia prevede și mutarea responsabilității săvârșirii contravenției de la șoferul care a condus vehiculul la proprietarul vehiculului, în cazul determinării contravenției prin mijloace electronice, pentru simplificarea încasării amenzii contravenționale și înăsprirea legii prin acordarea mai multor puncte contravenționale șoferilor profesioniști, a celor tineri și a celor începători comparativ cu alte categorii de șoferi. Legiuitorul ar mai vrea și eliminarea probei cu martori din procedura contravențională și eliminarea obligativității analizei de sânge și specificarea faptului că, dacă șoferul supus controlului dorește analiza sângelui, plata să se facă de către acesta.