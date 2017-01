Americanii şi românii se joacă de-a războiul în Dobrogea

Americanii și românii se joacă de-a războiul în Dobrogea

Câteva sute de militari americani și români se vor juca de-a războiul prin județul Constanța și în poligonul de la Babadag. Sub titulatura unui exercițiu de mare amploare, soldații celor două țări vor cuceri teritorii imaginare și vor menține pacea în colțuri de lume inexistente. Așa cum impune scurta tradiție militară dintre SUA și România, o dată pe an câteva sute de militari din cele două state se întâlnesc și se antrenează împreună în speranța că, într-o bună zi, vor lupta cot la cot în teatre de operațiuni reale. Exercițiul „Black Sea Rotational Force 10" a început oficial ieri când, în baza de la Mihail Kogăl-niceanu, a avut loc ceremonialul militar de trecere în revistă a trupelor. Comandantul român și cel american al aplicației au rostit discursurile de început, făcând o scurtă prezentare a acțiunilor comune. Dincolo de vorbele prie-tenoase și oficialitățile obișnuite, de genul „avem multe de învățat și de oferit partenerilor noștri” sau „mulțumim oficialităților pentru primire și suport”, americanii sunt conștienți că au ca parteneri de antrenament niște militari prost plătiți și echipați, însă buni pro-fesioniști. La exercițiul „Black Sea Rotational Force 10", care se va desfășura până pe 24 iunie, vor participa peste 300 de militari aparținând Statelor Unite ale Americii, României, Ucrainei și Republicii Macedonia. Aplicația se va desfășura în baza de la Kogălniceanu și în poligonul de la Babadag în mai multe etape și va cuprinde diferite tipuri de proceduri. Exercițiul este organizat de Corpul Infanteriei Marine al SUA din Europa (MARFOREUR), în cooperare cu Forțele Navale Române, și are ca scop întărirea relațiilor de cooperare regională dintre armatele statelor participante, prin antrenarea militarilor în cadrul operațiilor de menținere a păcii. Comandorul Adrian Filip, comandantul părții române, spune că țara noastră participă la acest exercițiu cu peste 150 de militari din cadrul Batalionului Infanterie Marină al Forțelor Navale, din cadrul Forțelor Terestre și ai Forțelor Aeriene. „Exercițiul va consta în acțiuni de menținerea păcii într-un stat străin, însoțire de convoaie, organizarea de puncte de control, scotociri. Învățăm împreună cu militarii americani procedurile pentru că principalul element al cooperării dintre două state într-un teatru de operațiuni este comunicarea și compatibilitatea”, a declarat comandorul Adrian Filip.