Amenzile se vor înjumătăţi! Ce alte concesii au obţinut transportatorii

Amenzile se vor înjumătăți! Ce alte concesii au obținut transportatorii

Transportatorii rutieri au reușit să se întâlnească cu ministrul transporturilor, Ramona Manescu. Reprezentanții Confederației Naționale Rutiere (CNR) sunt însă foarte precauți, așadar nu vor să se bucure încă de promisiunile făcute de oficiali.„Referitor la discuțiile de la Ministerul Transporturilor, precum și cum au fost ele apreciate de către delegațiile transportatorilor prezente ieri (n.r.: joi, 12 decembrie) la București, nu dorim să ne antepronunțăm, este prematur. Ce putem însă declara este că, exact ca în primăvară, aparent MT este cooperant”, a precizat Sieg-fried Mayer, secretar general al CNR.Iată ce au reușit să obțină transportatorii: amenzile se vor înjumătăți, amenda de 30.000 lei pentru cântar dispare, iar 1 ianuarie 2014 nu mai este dată finală până la care se pot aplica plăcuțele pe autovehiculele de transport.„HG 69 a trecut cu amenzile înjumătățite și până la 23 decembrie 2013 va fi votat. Trebuie să stea zece zile la transparență. Normele de la OUG 11 se vor proroga până în ianuarie 2015, conform promisiunilor secretarului de stat Manuel Donescu; asta înseamnă că OUG 11, care a trecut de Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților va putea fi votată de Parlament în forma actuală și cei sub 3,5 tone vor scăpa de licențiere. OG 43 va fi votată săptămâna viitoare în Parlament așa că, foarte probabil, scăpam și de amenda de 30.000 lei pentru cântar”, a explicat Siegfried Mayer.Și problema plăcuțelor a fost intens discutată, potrivit secretarului general al CNR: „Plăcuțele au fost discutate cu secretarul de stat Donescu și am conceput o variantă ce va fi discutată cu directorul ge-neral al RAR, să găsim soluții. Deja știm că suma cheltuită cu implementarea acestei directive europene se va reduce substanțial, undeva la 80 lei pentru RAR și circa 50 lei pentru plăcuță. Mai mult decât atât, data de 1 ianuarie 2014 nu mai este data finală până la care se pot aplica aceste plăcute și fiecare autovehicul va putea să se conformeze OMT 1640/2012 până la următorul ITP. Aceste măsurători vor putea fi făcute la orice stație ITP din țară, nu numai la RAR și încercăm să convingem MT ca aceste măsurători să poată fi efectuate și de personalul din cadrul stațiilor ITP autorizate de RAR”.Transportatorii sunt mulțumiți, într-o oarecare măsură, de rezultatele discuțiilor. Spun însă că dacă nu vor găsi în continuare înțelegere, au „rețeta” rezolvării. „Nu spun că suntem mulțumiți, dar cred că am scos multe lucruri în prima zi de discuții. Urmează celelalte ministere, cu celelalte pro-bleme, în următoarea perioadă. Bineînțeles, putem declara că avem rezultate când propu-nerile legislative vor produce efecte. Sperăm că majoritatea problemelor noastre vor găsi rezolvare anul acesta. Dacă nu... avem rețeta rezolvării...”, este promisiunea secretarului general al CNR.