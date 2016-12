AMENZI USTURĂTOARE / Cum vor fi „ARŞI LA PUNGĂ“ DERBEDEII şoselelor

2

si da si nu

Sunt categoric pentru respectarea legilor, dar mare parte din propuneri sunt aberatii. Sa arda tare pt bautura, depasiri neregulamentare, necordare de prioritate, dar nu cu permis suspendat doi ani sau amenzi de 4000 de euro. Daca eu sofer, risc 4000 de eur amenda, un politician nenorocit, ce risca atunci cand vinde tara pt interese personale. Propun si angajarea raspunderii politicienilor pt management defectuos si promisiuni mincinoase. Atunci voi fi de acord si cu restul. Plus ca teama de o amenda asa de mare si un abuz vor creste. Personal, am camera video pe masina, pt a evita abuzuri militienesti, e singurul meu martor. Exemplu, am trecut de Paste prin semaforul de la Delfinariu, ABIA LA PESCARIE, vine din spate o duba de politie cu doi politisti si spun ca am trecut pe rosu, vor sa ia permisul. Au lasat de inteles ca e mielul scump, am prins ideea si am subventionat si eu kilogramul, apoi mi-au dat actele, fara un alt proces verbal si la revedere. Daca aveam atunci camera pe masina, direct la scandal intram cu ei, dar fara un martor, eu singur si ei doi, am fost la mana lor. Aceste situatii devin periculoase cand va fi amenda 4000 de eur.