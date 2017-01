Amenzi în valoare de 14.000 lei, împărţite de jandarmi

În doar o săptămână

Amenzi în valoare de 14.000 lei, împărțite de jandarmi

În perioada 12 - 18 ianuarie a.c., echipele de intervenție din cadrul subunităților Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Constanța au aplicat 48 de amenzi, a căror valoare totală se ridică la suma de 14.000 lei. Potrivit purtătorului de cuvânt al IJJ Constanța, căpitan Sorin Trancă, la data de 13 ianuarie, ora 16,10, un echipaj al jandarmilor a intervenit, în apropierea Sălii Sporturilor, din Constanța, pentru a-l potoli pe Hristu C., de 50 de ani, din Constanța. Bărbatul a înjurat și a amenințat cu acte de violență, provocând și participând la un scandal. Pentru toate astea, el a fost amendat cu 650 de lei. În aceeași zi, între orele 15 - 15,15, o echipă de jandarmi, care se afla în patrulare, a sancționat cu câte 500 de lei trei tinere, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani. Ionela L., Georgiana Mihaela E. și Mariana Ionela C., se aflau în zona trecerii la nivel cu linia ferată și atrăgeau bărbați în vederea întreținerii de relații sexuale. La data de 12 ianuarie 2008, la ora 4,30, la Cernavodă, jandarmii l-au surprins pe Dănuț P., de 36 de ani, din localitate, în timp ce tulbura fără drept liniștea familiilor din imobilele de pe strada Salciei. Pentru fapta sa, bărbatul a fost amendat cu 300 de lei. La rândul lui, și Ozel A., de 18 ani, din Constanța, a fost sancționat cu 200 de lei, în data de 18 ianuarie 2008, la ora 0,30. Tânărul se afla pe strada Aristide Karatzalis, din Constanța, și înjura în stânga și-n dreapta, spre indignarea locuitorilor din zonă. El a fost calmat, în cele din urmă, de jandarmi. Amendați la instanțe Luni, 14 ianuarie, ora 17,10, jandarmii au sancționat contravențional, cu suma de 350 de lei, pe Georgeta S., de 37 de ani, din județul Constanța, Caterina L., de 47 de ani, și Vasile P., în vârstă de 41 de ani (amendat cu 300 de lei), care adresau expresii vulgare, tulburând liniștea publică în apropierea sediului Judecătoriei din Constanța. Potrivit căpitanului Sorin Trancă, de la IJJ Constanța, cu o amendă de 300 de lei s-a ales și Ștefan C., de 43 de ani, din Ialomița, care în data de 16 ianuarie, la ora 15,30, în timp ce se afla pe holul Palatului de Justiție, din Constanța, se adresa vulgar persoanelor aflate în apropiere, amenințând chiar cu acte de violență.