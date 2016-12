Amenzi drastice pentru şoferii constănţeni!

Amenzi drastice pentru șoferii constănțeni!

Ştire online publicată Duminică, 07 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă noapte, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și cei ai Biroului Rutier Constanța au organizat și desfășurat o acțiune pe linia disciplinării conducătorilor auto care depășesc limita legală de viteză, ocazie cu care au fost constatate 2 infracțiuni și 77 de contravenții. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 41.580 de lei.Dintre acestea, 72 sunt pentru depășirea vitezei legale, una pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, una pentru neoprire la semnalul regulamentar al polițistului, una pentru neportul centurii de siguranță și 2 pentru alte abateri.Din cele două infracțiuni constatate, una este pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și una pentru conducere fără permis.De asemenea, au fost reținute 11 permise de conducere, dintre care 9 pentru depășirea vitezei, unul pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și unul pentru neoprire la semnalul regulamentar al polițistului, fiind retras și un certificat de înmatriculare.